胡智為扛獅隊本土頭號先發 點團隊合作能力是關鍵

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（中央社記者謝靜雯桃園27日電）投手胡智為本季扛起統一獅隊頭號本土先發位置，今天7局失2分、優質先發，率隊擊敗樂天桃猿隊，加入中職第2年投出好表現，胡智為指出最大的差別是團隊合作能力。

中華職棒統一獅隊投手胡智為去年選秀首輪被選進，去年整季12場出賽（11場先發），投62.2局戰績4勝4敗，防禦率4.74，今年投出好表現，目前20場先發出賽，投120.2局戰績9勝9敗、防禦率2.61。

被問起今年和去年表現的差異，胡智為表示最大的不同是團隊合作能力，去年剛加入球隊不了解大家，有時候不清楚大家在想什麼，也不熟悉守備佈陣，透過春訓、每場比賽討論，彼此了解，也更清楚自己的身體狀況，和捕手討論、擬定配球策略，投起來更順手。

獅隊總教練林岳平表示，胡智為今年不曾離開先發輪值，有了去年的經驗，更知道如何應對，每週都可以給球隊安定局數，撐起了先發輪值，希望他繼續努力。

胡智為今天對樂天桃猿隊先發，首局被廖健富敲出安打、林泓育敲出全壘打失掉2分，但越投越穩，總計投7局失掉2分責失分、率隊以8比4拿勝、中止對戰8連敗。

首局廖健富的安打也有獅隊游擊手林祖傑隱形失誤影響，同一局二壘手林靖凱也有發生失誤，胡智為表示，林祖傑和林靖凱是不容易失誤的野手，他們兩個今天的攻擊上也給了很多支援，不會去想失誤，把自己該做的做好。

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胡智為表示，面對近況不錯的林泓育剛開始投得比較開，後來球數落後要搶好球數，被打全壘打那球位置是自己和捕手要的，是林泓育打得好，不能因為被打全壘打受到影響，還是要穩住一個一個出局數抓。

今天可以率隊止敗，胡智為認為不是一個人的功勞，球隊近一個月打擊、守備狀況慢慢回穩，往正確的方向走，比賽有輸有贏、做好本分，身為先發投手就是想辦法把局數投長，讓牛棚投手比較沒有壓力，打者也有比較多的發揮空間。（編輯：張芷瑄）1110827