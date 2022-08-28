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張育成首打席就敲安 大聯盟生涯百安差4支

2022/8/28 10:57
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（中央社記者謝靜雯台北28日電）美國職棒大聯盟坦帕灣光芒隊台灣好手張育成近期小低潮，但今天與紅襪隊比賽首打席就敲出安打，單場2打數敲1安、中止連4場出賽無安打，球隊以1比5吞敗，張育成大聯盟生涯百安差4支。

美國職棒大聯盟光芒隊今天與波士頓紅襪隊交手，張育成先發打7棒、守二壘，張育成3局率先敲出三壘方向安打上壘，但接下來隊友連吞3K，沒能延續攻勢。

張育成5局1人出局後選到保送，7局壘上有人打擊機會吞下三振，今天總計2打數敲出1支安打，賽後打擊率2成05。

紅襪隊今天開賽就有攻勢，1局靠著馬蒂內茲（J.D. Martinez）適時安打先送回2分，2人出局後靠著安打、保送攻佔得點圈，再靠著達爾貝克（Bobby Dalbec）安打又送回2分，取得4比0領先。

紅襪隊4局靠著赫南德茲（Enrique Hernandez）陽春砲幫助球隊再拉開領先差距；光芒隊前7局沒有拿下分數，8局2人出局後靠著接連3支安打攻勢追回1分，但追分不及，吞下敗仗。

紅襪隊先發投手希爾（Rich Hill）今天總計用95球投7局，僅被敲出3支安打，飆出11次三振，投出1次保送，無失分，拿下個人本季第6勝。（編輯：唐聲揚）1110828

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