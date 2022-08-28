獅隊游擊讓餅總苦惱 計劃補強內野守備教練

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（中央社記者謝靜雯桃園28日電）中職統一獅隊本季守備狀況多，尤其游擊位置讓總教練林岳平傷腦筋，他透露原本希望簽2個內野自主培訓球員，但沒有成功，會與球團討論，盼補強內野守備教練協助年輕球員成長。

中華職棒統一獅隊目前為止本季發生91次守備失誤、為5隊最多，守備率0.970也是各隊最差，尤其游擊位置令林岳平苦惱，游擊手林祖傑本季出賽不穩定，獅隊嘗試讓二壘金手套林靖凱改守游擊，除了林靖凱外，今年守過游擊的球員還有陳重廷、許哲晏和楊竣翔。

「餅總」林岳平今天賽前受訪表示，游擊這個位置，球隊有給一些球員們機會，但目前看起來沒有比較成功的例子，每個人都有嘗試的機會，但沒有把握住，看不到爆發式突破性的成長，「近兩年看起來，這樣的方式是我失敗的地方」。

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林岳平也透露，球隊先前有找了3、4名球員想要談自主培訓，其中有2名內野手，但可能因為中職球隊變多、機會也變多，大家回覆是希望明後年再次挑戰選秀，所以沒有談成功。

球隊今年選秀首輪選進二壘手黃勇傳，2輪選進打擊能力評價不錯的林培緯，也是內野手。林岳平表示，因為近兩年球隊的狀況，會與球團討論，希望季後、明年球季可以補強內野教練，協助年輕一輩的內野手訓練，期待可以讓球員們更成長，內野守備教練台灣、外籍教練都有考慮。（編輯：管中維）1110828