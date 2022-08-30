陳冠宇足底發炎下二軍 翁瑋均睽違1年一軍先發

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中職樂天桃猿隊宣布31日將改由投手翁瑋均頂替先發，這也是他睽違1年多一軍出賽，30日賽前練習他特別上去踩踏一下比賽場地天母棒球場的投手丘，他說，不管投哪一天都拿出最好的表現。中央社記者謝靜雯攝 111年8月30日

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（中央社記者謝靜雯台北30日電）中職樂天桃猿隊投手陳冠宇原訂明天先發，但今天起床右腳跟足底有點發炎，明天改由翁瑋均頂替先發、為睽違1年多一軍出賽，至於9月4日投手安排，總教練曾豪駒說確定不會是狂威。

中華職棒樂天桃猿隊28日與統一獅隊比賽，排定投手陳冠宇先發，但陳冠宇僅投了6球，就因為雨勢影響、場地狀況不佳，比賽延期，陳冠宇原本是明天與味全龍隊交手先發，但總教練曾豪駒表示，陳冠宇今天起床感覺右腳足底有點發炎，評估需要休息6至7天、今天已經下二軍。

曾豪駒表示，陳冠宇的傷勢跟28日的出賽應該沒有太大的關聯，這樣的不適感已經有一陣子了，只是今天起床感覺特別明顯，看過醫生後回報有點發炎，休息加上練球恢復的時間，才決定讓他先下二軍。

桃猿隊投手曾仁和因為右手小指腫脹下二軍，王溢正近期狀態下滑也下二軍休息，桃猿隊明天比賽先發投手為翁瑋均，接下來先發投手安排，9月4日先發投手缺，曾豪駒表示，確定不會讓洋投狂威投1休4，頂替先發人選會交給本土投手。

翁瑋均2020年、2021年季後兩度動刀清除手肘骨刺，上一次在一軍出賽已經是2021年7月18日，今天賽前練習，他也特別上去踩踏明天比賽場地天母棒球場的投手丘。

翁瑋均表示，之前就有通知本週會有一場先發，一直都照著教練團的安排，早上接到通知投明天先發，也告訴自己已經準備好了，不管投哪一天都拿出最好的表現。（編輯：張芷瑄）1110830