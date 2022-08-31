3分砲轟桃猿 林智勝：當作冠軍賽在打

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中華職棒味全龍隊老將林智勝31日在天母主場面對樂天桃猿隊開轟，敲出3分砲，本季第9轟出爐，也是個人生涯第298轟，率隊逆轉戰局，不過6局結束因雨裁定兩隊4比4握手言和，林智勝則獲選單場MVP。中央社記者黃巧雯攝 111年8月31日

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（中央社記者黃巧雯台北31日電）中華職棒味全龍老將林智勝今天面對樂天桃猿敲出3分砲，生涯298轟出爐，林智勝表示，由於桃猿隊投手和打擊都很強，因此當作冠軍賽在打，想要贏球就必須全神貫注。

味全龍今天在主場天母棒球場迎戰桃猿隊，3局下龍隊以1比3落後，40歲的林智勝從桃猿隊投手翁瑋均手中揮出3分砲，本季第9轟出爐，也是個人生涯第298轟，率隊逆轉戰局，但桃猿隊隨後靠著成晉4局上敲出追平分安扳平，6局結束，最終因雨裁定兩隊4比4握手言和，林智勝獲選單場MVP。

面對桃猿隊投手翁瑋均，林智勝賽後接受媒體聯訪時表示，沒想太多，設法提高對直球的掌握度，他透露，第一次敲成雙殺打後，「第2次打擊想說瞄準擊球點前面一點，推進跑者就好，沒想太多，就剛好越過去」。

林智勝8月手感火熱，單月敲出4轟，本季已累積9轟，距離生涯300轟里程碑，只差2轟，他笑著說：「好像有看過紀錄，8月打得特別好，身體熱得比較開。」

林智勝表示，桃猿隊是很強的球隊，投手和打擊都很厲害，他透露，要贏他們絕對不能有一點閃失，必須全神貫注，他告訴隊友，當作冠軍賽在打，會有意想不到的結果。

今天比賽因雨4度暫停，林智勝坦言第一次遇到這種狀況，可能才剛下場休息，又要準備上場比賽，考驗選手專注度。（編輯：李亨山）1110831