王躍霖林澤彬參加隊內賽熟悉暗號 丘昌榮有期許

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中職富邦悍將隊透過交易換來投手王躍霖及野手林澤彬，總教練丘昌榮（圖）1日受訪表示，王躍霖、林澤彬1日有參加二軍隊內對抗賽，熟悉球隊暗號，會再和二軍教練討論，若兩人準備好，隨時都有機會上一軍。中央社記者黃巧雯攝 111年9月1日

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（中央社記者黃巧雯台北1日電）中職富邦悍將與樂天桃猿交易換來王躍霖及林澤彬，今天投入隊內賽、熟悉暗號，總教練丘昌榮說，盼借重王躍霖牛棚經驗，同時也對林澤彬打擊能力有期待。

中職睽違9年再出現球員交易案，富邦悍將昨天公告，以投手楊彬及野手楊晉豪，與桃猿隊交易換來投手王躍霖及野手林澤彬。

丘昌榮今天賽前接受媒體聯訪時表示，王躍霖、林澤彬今天有參加二軍隊內對抗賽，熟悉球隊暗號，會再和二軍教練討論，若兩人都準備好，隨時都有機會上一軍。

31歲投手王躍霖過去多以中繼後援身分，在中職征戰8個球季，曾是桃猿隊3連霸時期所倚重的牛棚主力。丘昌榮表示，由於悍將牛棚偏年輕，除了希望王躍霖能提升悍將中繼戰力外，也能進行經驗傳承。

丘昌榮指出，23歲的林澤彬二壘、游擊都能守，希望打擊能力也能對球隊有幫助。

悍將球團明天將與王躍霖、林澤彬簽約，丘昌榮透露，也會再找兩人談話，他強調，「不管到哪個球隊，心態上要正面一點，職業場上就是要比別人更努力，其他都是短暫的話題而已，因此有舞台就要把握機會珍惜，好好把自己工作做好」。（編輯：張雅淨）1110901