王躍霖穿悍將23號 要對前東家直呼怕林立

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（中央社記者謝靜雯、張新偉新北2日電）中職富邦悍將隊「新同學」投手王躍霖今天隨隊一軍，王躍霖穿上23號球衣，他說悍將陣中隊友不陌生，之後要對上前東家樂天桃猿，他笑說：「我怕死林立了、他太會打了！」

中華職棒富邦悍將隊與樂天桃猿隊交易球員，悍將用投手楊彬、野手楊晉豪，與桃猿交易換來投手王躍霖及野手林澤彬，王躍霖和林澤彬今天也隨隊一軍。

談起對悍將的印象，王躍霖苦笑說每次投悍將都有點棘手，包括王正棠、范國宸都打得不錯，但跟陣中球員包括江少慶、申皓瑋、高國輝、林哲瑄等人都熟識，轉隊並不會覺得陌生，確定交易消息後，林哲瑄也有打電話關心他。

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王躍霖昨天隊內賽登板被強襲球打到右手，他表示今天手的感覺是還可以正常傳接球，只是力道需要控制一下，到球隊報到後，也有跟曾經的隊友、現任投手教練羅曼討論過，羅曼有給建議，王躍霖也希望可以快點調整到位、把握每一次機會。

轉換球隊後要對上前東家樂天桃猿隊，王躍霖笑說：「拜託他們手下留情」，說到最害怕面對的打者，王躍霖直接點名林立，從林立第一支全壘打開始就注意到這個打者，揮棒的力道很強，壘間破壞力大、無法預期天花板在哪，「我怕死他了！他真的太會打了。」（編輯：張芷瑄）1110902