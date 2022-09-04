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台灣競技啦啦揚威國際 中華隊曼谷亞錦賽奪金

2022/9/4 23:12
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（中央社實習記者李婕瑜曼谷4日專電）中華競技啦啦國家隊參加昨天的2022泰國挑戰賽、今天的亞洲錦標賽及亞洲青年錦標賽，共奪得三金一銀一銅，表現亮眼。

這是中華代表隊疫情後首次出國參賽，共派出六組隊伍參賽。在昨天的泰國挑戰賽中，代表中華隊出賽的中華大學選手代表雙人彩球獲得一金。

今天亞洲青年錦標賽中，中華代表隊在第五級競技啦啦再得到一面金牌，也在亞洲錦標賽中第六級競技啦啦得到金牌，雙人彩球得銀，雙人嘻哈得銅。

台灣競技啦啦隊協會理事長張育銓指出，由於疫情影響壓縮準備時間，很多選手甚至缺乏國際賽經驗，這次表現好得超乎預期，選手與教練都很用心，在短時間內表現出最佳成果。

張育銓表示，這次比賽將成為明年世錦賽的經驗，目標是再度為台灣拿下前三。

中華隊第五級競技啦啦教練陳昶騏表示，這次組隊首度由各國、高中的啦啦好手中遴選，利用假日聚集新竹、桃園、台北等選手練習，從今年3月開始密集訓練，成軍不易。

中華隊第六級競技啦啦教練莊家綻則表示，本次第六競技啦啦在2分15秒的舞曲最後完成高難度金字塔，完美「全上」，穩定達成不可能的任務。

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在泰國挑戰賽雙人彩球項目，中華大學啦啦隊選手古典生、王綉瑜奪得金牌。古典生表示，原本得知有多達19隊的對手，便以盡力而為的心態上台，所以比賽中一點都不緊張，反而很開心。王琇瑜顯得十分興奮，表示這次獲得金牌其實很驚喜，「忽然就被叫上台了」，很意外能夠拿到第一名。

中華大學競技啦啦隊教練王柏達表示，其實這次泰國挑戰賽中雙人嘻哈名列第五十分可惜，因為本次雙人嘻哈選手皆為女性，在眾男選手之中略顯弱勢，在19個參賽國家中取得第五名已是很好的成績。（編輯：高照芬）1110904

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