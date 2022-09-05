美網直落二勝出 賈西亞生涯第2次進大滿貫8強

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（中央社紐約4日綜合外電報導）法國好手賈西亞今天在大滿貫美國網球公開賽女子單打賽事，以直落二獲勝晉級，這是她繼5年前的法網後，生涯第2度闖進大滿貫賽事8強。

此役之前，世界排名第17的賈西亞（Caroline Garcia）生涯僅闖進大滿貫賽事8強一次，也就是5年前在家鄉進行的法國網球公開賽，當時她以6比4、6比1擊敗美國女將芮絲克-亞米崔吉 （Alison Riske-Amritraj）。

接下來，賈西亞將在這次美網與地主小將高夫（Coco Gauff）爭奪晉級4強門票。

28歲的賈西亞近況絕佳，在美網前，她先在辛辛那提網賽拿下冠軍，目前處於12連勝的巔峰狀態。

辛辛那提網賽冠軍是她今年的第3冠，她先前還在波蘭和德國的比賽封后。

本屆美網女子單打前10種子中，有6人已中箭落馬，因此賈西亞被認為是奪冠熱門人選。

目前為止，賈西亞在這次美網已經轟出26記愛司球（ace），且一盤未失，35個發球局中成功保發33次，只有兩次遭到破發。

賈西亞2011年首次受到關注，當時她年僅17歲，且尚未成名，世界排名只在188名。當年她在法網對上俄羅斯名將莎拉波娃（Maria Sharapova），一度以4比1取得領先，可惜最終敗給當時聲勢正望的莎拉波娃。

即便如此，英國網球名將莫瑞（Andy Murray）當時就對賈西亞印象深刻，甚至在推文表示，他有信心賈西亞將來能成為世界球后。

莫瑞大膽的預測尚未成真，但賈西亞的世界排名曾在2018年衝上第4，為生涯最佳紀錄。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110905