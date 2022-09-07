朱育賢開轟 桃猿險勝味全龍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北7日電）中華職棒樂天桃猿、味全龍今天前5局形成3比3平手，桃猿隊靠著朱育賢6局上陽春砲取得超前，而龍隊錯失第8局滿壘追分契機，桃猿隊最終就以4比3險勝。

樂天桃猿、味全龍下半季目前暫居前2名，兩隊今天在花蓮棒球場交手，因賽前下雨，比賽延後1小時開打，比賽過程還一度因雨中斷28分鐘。

桃猿隊林立、成晉首局連續安打，開啟球隊攻勢，並靠著對手失誤，單局攻下3分，2局下龍隊展開反擊，靠著拿莫．伊漾、張政禹安打串連，追成2比3。

龍隊4局下攻勢再起，吳東融在滿壘時獲得保送，送回追平分，林智勝隨後擊成右外野飛球，桃猿隊靠著外野成晉美技守備，化解失分危機。

龍隊洋投布里悍（Jake Brigham）度過首局亂流後，6局上被朱育賢轟出陽春全壘打，讓桃猿隊以4比3要回領先。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

龍隊8局下展開追分，吉力吉撈．鞏冠與劉基鴻連續安打，加上李凱威選到保送，1出局攻占滿壘，但關鍵時刻欠缺適時一擊，最終桃猿隊就以1分差勝出。

桃猿隊洋投狂威（Dylan Covey）投5局掉3分，有2分責失分，被敲5安，送出3次保送，拿下第12勝，在勝投排行榜上仍獨居領先，而賴鴻誠、朱俊祥、陳禹勳與洋投豪勁（Bradin Hagens）接力登板，各投1局無失分，聯手守住勝利。（編輯：林治平）1110907