中市表揚運動有功人員 柔道世界第一楊勇緯獲獎

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台中市運動局推動運動有功團體及人員表揚計畫，針對傑出運動選手、教練、績優團體及人員、運動推手頒獎表揚，並設有終身成就獎，111年度表揚典禮8日舉行，共56名個人與團體獲獎，當中也包含柔道好手楊勇緯（中）。中央社記者蘇木春攝 111年9月8日

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（中央社記者蘇木春台中8日電）台中市政府今天舉辦運動有功團體及人員表揚活動，其中柔道60公斤量級目前積分世界排名第一的楊勇緯獲獎，包括楊勇緯共56個團體及個人獲獎，盼透過表揚帶動全民運動風氣。

台中市運動局推動運動有功團體及人員表揚計畫，針對傑出運動選手、教練、績優團體及人員、運動推手頒獎表揚，並設有終身成就獎。

中市府今天舉辦111年運動有功團體及人員表揚活動，由台中市副市長令狐榮達出席頒獎。

傑出運動選手獎有12人獲獎，包括柔道60公斤量級目前積分世界排名第一的楊勇緯、足球蘇育萱、田徑林佳延、游泳王星皓、輕艇張筑涵、舉重謝昀庭、田徑許樂、健力林亞璇、田徑陳傑、網球李羽芸、高爾夫球林潔恩、柔道李凱琳。

另外，教練有12人、績優團體4個、績優個人10人、運動推手團體獎9個單位、運動推手個人獎8人獲獎，終身成就獎則是台灣運動休閒健康發展協會理事長鄭清榮獲得。

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令狐榮達會中致詞時表示，市府非常重視體育運動相關工作，推動全民體育、全民運動，也是要培養優質的選手，成為大眾喜愛與關注的焦點，進而帶動全民運動風氣，讓台中成為陽光健康與活力的城市。

其中，八馬國際事業公司董事長王文欽，今年度贊助富春國小飛盤隊新台幣124萬餘元營養與參賽經費，獲運動推手獎表揚，他表示，長期贊助資源給台灣許多學校，希望推動體育賽事，讓民眾強健體魄，爭取國內外更多體育獎項，也讓社會更加繁榮健康幸福。（編輯：）1110908

台中市政府8日舉辦運動有功團體及人員表揚活動，在傑出運動選手獎共有12人獲獎，包括柔道60公斤量級目前積分世界排名第一的好手楊勇緯（右2）。中央社記者蘇木春攝 111年9月8日