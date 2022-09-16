台鋼教練團有「曾經叱咤中職男人」 領隊：不是洪一中

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（中央社記者謝靜雯台北16日電）中職台鋼雄鷹隊今天在粉絲團上貼出消息，「那個曾經叱咤中職的男人，即將重返高雄」。領隊劉東洋表示，明天將公布，但僅是教練團成員、非總教練，具有職棒執教資歷。

中華職棒台鋼雄鷹隊今天在官方粉絲團上發文，「那個曾經叱咤中職的男人，即將重返高雄！！」還標籤「滿滿國際經驗」、「不容易被三振的男人」、「港都不陌生」等訊息，引起大家熱議。劉東洋也表示，這個名字說出來，「應該會讓老球迷蠻懷念的」。

領隊劉東洋受訪表示，預計明天公布，但這名教練職務不是總教練，僅是教練團成員，「將來的事情，現在還沒有時間表」，球隊預計24日在高雄澄清湖棒球場開訓，秋訓的部分會以統籌教練林振賢負責，搭配其他的教練團成員。

至於外界一直討論的洪一中，劉東洋僅表示，明天這名教練團成員不是洪一中。洪一中目前與富邦悍將還有合約關係，悍將球團回覆，「洪一中前總教練仍擔任富邦悍將顧問一職，悍將球團也未曾接獲台鋼球團相關徵詢。」（編輯：吳協昌）1110916