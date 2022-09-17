台鋼雄鷹聘路易士任打擊教練 相隔26年重返中職[影]

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台鋼雄鷹聘請曾效力中職的退役洋將路易士擔任打擊教練。圖為路易士2015年在天母棒球場為中信兄弟與Lamigo桃猿隊的賽事開球。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝靜雯台北17日電）台鋼雄鷹今天公布「那個曾經叱咤中職的男人」是曾效力中職的退役洋將路易士（Luis Santos），台鋼聘請路易士擔任打擊教練，也是路易士相隔26年重返中華職棒。

台鋼雄鷹隊昨天在官方粉絲團貼文，「那個曾經叱咤中職的男人，即將重返高雄！！」還標籤「滿滿國際經驗」、「不容易被三振的男人」、「港都不陌生」等訊息，引起熱議。領隊劉東洋表示，這個人是教練團成員，但不是總教練。

台鋼今天發布新聞稿表示，將請來老球迷相當懷念的路易士（Luis Santos）擔任打擊教練，盼藉路易士過去球員時期堅強打擊實力，以及於小聯盟體系、墨西哥聯盟執教超過10年豐富經驗，強化台鋼雄鷹團隊攻擊技巧。

路易士曾在台灣大聯盟高屏生活雷公效力兩個球季，當時雷公就是以高雄立德、澄清湖及屏東棒球場為主要根據地，因此對他來說港都並不陌生，也符合台鋼雄鷹希望全力打造高雄屬地主義理念。

路易士於1988年首度升上美職大聯盟，效力於堪薩斯市皇家，大聯盟生涯總計3年出賽55場擊出29支安打（含6支二壘打），有7分打點。

1994年路易士轉戰中華職棒，以亮眼打擊表現擦亮「宇宙巨砲」招牌，效力兄弟象3年，1994、1995年拿下安打王，並獲選最佳9人三壘手，1995年也拿下打點王、1996年拿下打擊王，還曾創下連續22場安打、連續8打數安打、連續4場全壘打、連續89個打席未被三振等中華職棒紀錄，是曾叱吒中職經典洋將。

1997年路易士到日本職棒發展短暫效力讀賣巨人1年，隔年重返台灣，加盟台灣大聯盟高屏生活雷公隊。路易士表示：「高雄是一個很有人情味的地方，有機會想再到夜市走走。」

路易士離開台灣之後，2001年轉戰韓國職棒效力KIA虎，單季107分打點、150支安打、26發全壘打，分別為韓職排名第2、6、7名，35歲仍展現雄厚打擊實力。路易士球員生涯後期也曾到墨西哥、義大利打球，生涯累積具備美、日、台、韓、義、墨等滿滿國際經驗。

退役之後路易士開啟教練生涯，2006年擔任小聯盟體系打擊教練，2009年至墨西哥聯盟出任塔瓦斯科奧爾梅克人（Olmecas de Tabasco）隊總教練，2010年起重回密爾瓦基釀酒人至今，都在農場系統執教，除了2013年執掌總教練兵符，其他球季皆以打擊教練為主。

中信兄弟傳奇球星帝波（右起）與路易士2015年為比賽開球。（中央社檔案照片）

路易士來台之前也曾在多明尼加棒球學校擔任農場主管，對於培養年輕好手經驗相當豐富，符合台鋼雄鷹目前以年輕選手為主體球隊組成，球團期望他能為選手帶來更多打擊觀念啟發。路易士表示：「未來將與教練團共同努力，幫助年輕選手在團隊意識建立與共同目標達成。」

2015年路易士曾受中信兄弟球團之邀來台擔任開球嘉賓，如今相隔7年再度踏上台灣這塊土地，而且是回到過去熟悉的城市高雄開啟在台執教之路，對台鋼雄鷹以及路易士來說，都具有相當特別意義。

路易士已於16日搭機抵台隨即前往高雄，依照政府規定進行入境居家檢疫之後將投入球隊秋季訓練及相關活動。（編輯：管中維）1110917