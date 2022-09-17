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莊吉生意外吞敗 台維斯盃台灣與香港1比1打平

2022/9/17 18:37
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（中央社記者龍柏安台北17日電）負責扛「先發」的莊吉生，爆冷以1比2不敵香港小將黃澤林，所幸第2棒吳東霖以直落二橫掃王康傑，讓台灣隊在台維斯盃世界組第2級賽前兩點打完，以1比1和香港打平。

2022台維斯盃世界組第2級賽今天上午在台北市網球中心揭開序幕，這也是網壇少數以國家隊形式進行的團體對抗賽，比賽共打5個點，先拿3勝的一方勝出。

主場出擊的台灣隊今天面對整體排名都相差一大截的香港，賽前香港隊教練余曉東也曾表示，台灣的球員無論是水平還是排名，都比他們更優，不過香港仍會全力以赴。

目前世界排名449的莊吉生，今天面對排名1032、年僅18歲的香港小將黃澤林，黃澤林也是去年美網和今年澳網青少年男雙冠軍得主，堪稱香港男網的未來之星。

今天雙方交手，莊吉生以6比1率先拿下首盤，但接下來以4比6、6比7（8）連丟兩盤，意外遭對手逆轉。

所幸第2點出賽的吳東霖，目前世界排名185，也是這次排名最高的球員，他沒有漏氣，兩盤都以6比2橫掃排名1207的香港球員王康傑，助台灣以1比1扳平。

明天將進行第3點雙打，以及第4、5點單打，拿下勝利的一方，將取得明年參加世界1級升降賽的入場券。（編輯：唐聲揚）1110917

莊吉生
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