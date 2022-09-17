呂彥青連22場無責失分破隊史 笑問：會歷史留名嗎

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（中央社記者謝靜雯、張新偉17日電）中職中信兄弟隊投手呂彥青在終結者位置投出好表現，今天危機登板投1.1局無失分、拿下救援成功，單季連22場出賽無責失分破隊史紀錄，他聽到紀錄笑問：「所以我會歷史留名嗎？」

中華職棒中信兄弟隊投手呂彥青7月過後多是擔任球隊終結者角色，他曾透露雖然外界給他的評價都是神經大條、不會緊張，但沒有壓力是不可能的，終結者都是危機登板，像這2天與味全龍隊交手，都是1分差，稍微失投都會被打出去，要小心翼翼投每一球。

呂彥青今天在8局龍隊進攻時，2人出局追至1分差接手投球，雖然先投出四壞保送，但接著飆出三振、化解危機，總計投1.1局沒被敲出安打，投出2次三振、無失分，拿下本季11次救援成功。

呂彥青單季連續22場無責失分，改寫兄弟隊史紀錄，原紀錄是由洋投麥特在2009年寫下的連21場，而聯盟紀錄則是2014年Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身）洋投米吉亞寫下的連31場無責失分。

被問起紀錄，呂彥青表示其實沒有很清楚，上場就是想辦法幫助球隊拿下勝利，也提到好像有看到相關的新聞，但聽到已經打破隊史紀錄，他笑著說：「所以我會歷史留名嗎？」

呂彥青表示，扛起終結者在準備上沒有太大的不一樣，上場就趕快進入比賽狀況，也享受球迷替自己加油的聲音。

兄弟隊總教練林威助表示，目前呂彥青在終結者的角色丟得蠻穩定的，原本的終結者李振昌若回到一軍，應該還是會讓呂彥青繼續擔任終結者，李振昌負擔局數會在呂彥青前面。（編輯：陳政偉）1110917