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張育成轉戰紅襪安打開張 單場4度上壘[影]

2022/9/19 11:11（9/19 11:48 更新）
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（中央社記者黃巧雯台北19日電）旅美棒球好手張育成轉戰波士頓紅襪後，連2天先發，今天出戰堪薩斯市皇家，不但敲出披上紅襪戰袍的首安，還繳出雙安、2次保送表現，單場4度上壘，幫助紅襪以13比3勝出。

27歲的張育成日前遭坦帕灣光芒指定讓渡（DFA）後，被紅襪隊從讓渡名單挑走，而紅襪也是張育成本季效力的第4支大聯盟球隊，張育成選擇披上12號球衣。

紅襪隊昨天在主場迎戰皇家隊，張育成獲得先發機會，轉隊後首度亮相，獲得1次保送，兩隊今天繼續交手，張育成同樣在先發打線，擔任第8棒、守二壘。

張育成2局下從皇家隊先發投手布比奇（Kris Bubic）手中敲出中外野平飛安打，也是來到紅襪後的首安，張育成第2、3個打席分別選到保送和敲成三壘方向平飛球出局。

張育成6局下在一壘有人時，把握機會揮出二壘安打帶有1分打點，隨後靠著隊友推進，跑回本壘得分，紅襪隊單局攻下4分，拉開分數；張育成8局下再度上場打擊，獲得個人單場第2個保送。

張育成此役單場2支安打，另有2次保送，單場5打席4度上壘，貢獻1打點，還為球隊跑回1分，賽後打擊率2成22。

紅襪先發投手皮維塔（Nick Pivetta）今天投5局丟3分，被敲出7安，包括1轟，並飆出7次三振，靠著打線幫忙，全場掃出20支安打，加上後續4任牛棚投手聯手守住領先優勢，紅襪隊最終以13比3大勝。（編輯：陳仁華）1110919

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