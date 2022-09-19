東洋捐流感疫苗攜手奧會 保護選手健康爭取佳績

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（中央社記者黃巧雯台北19日電）台灣東洋提供1000劑細胞流感疫苗給體育界，中華奧會主席林鴻道今天除了表達感謝外，他表示，預防勝於治療，有了流感疫苗，將能增加選手多一份爭取佳績的機會。

台灣東洋、中華奧會今天舉辦細胞流感疫苗合作記者會，台灣東洋董事長林全宣布提供1000劑量細胞流感疫苗給體育界，希望藉由精準防護力，與奧會攜手照顧選手健康。

中華奧會主席林鴻道致詞時表示，在台灣東洋提出捐贈細胞流感疫苗想法後，奧會也表達歡迎，他強調，競技運動中，金牌和銀牌都是一線之隔，「流感疫苗其實也是增加選手多一份的機會，畢竟預防勝於治療，若能保持身體健康，就是多一份的機會」。

射箭選手「湯包」湯智鈞表示，2018年曾赴菲律賓比賽，回台後一個月內輪流感染了A型、B型流感，讓他深刻感受到疫苗重要性，之後如果有疫苗，都是第一個報名施打，希望能以健康的身體，備戰所有賽事。

「台灣蝶王」王冠閎對於預防感冒，也有自己一套方法，他表示，平時一離開泳道就會披上毛巾、避免著涼，平時也會透過勤洗手和戴口罩等方式預防。

面對流感季節即將到來，王冠閎、湯智鈞不敢掉以輕心，王冠閎透露，已預約好施打流感疫苗，湯智鈞也表達將盡快預約。（編輯：張雅淨）1110919

台灣東洋、中華奧會細胞流感疫苗合作記者會19日在台北舉行，台灣東洋董事長林全（右4）、總經理侯靜蘭（右3）、中華奧會主席林鴻道（左4）、榮譽副主席陳士魁（左3）、射箭國手湯智鈞（左2）、游泳國手王冠閎（左1）一同舉行啟動儀式。中央社記者張新偉攝 111年9月19日