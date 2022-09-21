悍將江少慶7局好投 賞味全龍8連敗

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中華職棒富邦悍將隊投手江少慶21日新莊先發出賽迎戰味全龍隊，主投7局失2分，被敲4安，包括1轟，另有2次保送、8次三振，拿下本季第4勝。（富邦悍將提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年9月21日

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（中央社記者黃巧雯新北21日電）中華職棒富邦悍將投手江少慶今天投7局失2分，加上王勝偉單場3安、3打點以及高國麟、辛元旭開轟，聯手以9比2擊退味全龍，龍隊苦吞8連敗。

味全龍近期陷入低潮，賽前已吞下7連敗，今天作客新莊棒球場派出洋投布里悍（Jake Brigham）先發，休息室上方也掛上3顆鳳梨尋求止敗，而悍將則由江少慶應戰。

悍將開路先鋒王勝偉首局率先敲安，林澤彬隨後安打送回壘上跑者，並靠著龍隊失誤，站上二壘， 申皓瑋在獲得觸身球保送後，范國宸適時敲出三壘安打帶有2分打點，幫助球隊取得3比0領先。

悍將第2、5局各添1分，第6局攻勢再起，高國麟揮出陽春砲，而龍隊洋投布里悍挨轟後未能回穩，悍將再搶下1分，龍隊緊急換上羅國華登板，讓林澤彬敲成內野滾地球，但龍隊內野守備再度出現亂流，讓悍將把比分拉開至8比0。

江少慶7局上保送龍隊林智勝後，被李凱威揮出2分打點全壘打，而悍將靠著8局下辛元旭陽春全壘打，追加分數，最終以9比2勝出。

龍隊苦吞8連敗，若下一戰再輸球，將追平隊史在1994年寫下9連敗的單季最長連敗紀錄，而龍隊布里悍今天投5.1局失8分，有6分責失分，為生涯最慘，承擔敗投。

悍將投手江少慶此役投7局失2分，被敲4安，包括1轟，另有2次保送、8次三振，拿下本季第4勝；王勝偉單場3安打猛打賞，貢獻3打點。

悍將打線對布里悍總算有所突破，收下對戰首勝，總教練丘昌榮賽後接受媒體聯訪時指出，王勝偉過去對布里悍打擊數據就不錯，加上今天團隊打線連貫，以及把握對方守備失誤，才能拿下勝利。

江少慶自認今天投球狀況還不錯，對於隊友前2局就先打下分數，他坦言：「前面先得分，讓我自己感覺到很舒服，就順順投完，好球數領先，自己投得也輕鬆 。」

談到第7局亂流，江少慶解釋，原本想和林智勝尬直球，但投到後面，精神有點下滑，造成保送，而後續挨轟那一球，也是因為好球數落後，打者相對好攻擊。（編輯：謝雅竹）1110921