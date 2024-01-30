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江少慶任副隊長簽名換新樣式 也對張育成喊話

2024/1/30 14:13（1/30 15:37 更新）
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中職富邦悍將隊30日在嘉義稻江科技暨管理學院棒球場舉行開訓典禮，投手江少慶（中）寫下新球季展望「健康」。中央社記者王騰毅攝 113年1月30日
中職富邦悍將隊30日在嘉義稻江科技暨管理學院棒球場舉行開訓典禮，投手江少慶（中）寫下新球季展望「健康」。中央社記者王騰毅攝 113年1月30日
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（中央社記者謝靜雯嘉義30日電）富邦悍將隊今天開訓典禮投手江少慶接任副隊長，新的簽名樣式也亮相，他笑說要球迷來蒐集簽名；能否與張育成於悍將當隊友，江少慶直言球員需要舞台，也對張育成喊話「加油」。

中職富邦悍將隊今天舉行開訓典禮，由野手范國宸續任隊長，副隊長3人分別為投手江少慶、陳仕朋、野手李宗賢。

江少慶在開訓心願卡上寫下「健康」，江少慶表示，去年球季結束檢查手肘不舒服的地方，有動刀「整理」一下手肘，目前有控制投球顆數，維持傳球訓練，傳球距離約可達20公尺，預計過年前距離可拉長至30公尺。

江少慶表示，以目前進度來看，開季可能會有點趕，但也急不得，還是要慢慢讓手恢復，維持訓練，其他的交給教練團判斷。

江少慶新的簽名樣式也亮相，他笑說今年是龍年、新的一年有不同的想法，就想要換新的簽名，也歡迎球迷蒐集自己各式不同的簽名。

江少慶過去旅美時期與張育成也有「革命情感」，近期張育成是否返台發展是關注焦點，江少慶表示，球員生涯路還很長，能否與張育成同隊看球團評估，球員主要就是需要舞台、讓更多人看見，也對張育成喊話「加油！」（編輯：張雅淨）1130130

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