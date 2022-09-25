吉力吉撈．鞏冠連2戰開轟 龍隊擊敗獅隊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中職味全龍隊野手吉力吉撈．鞏冠（圖）連2場出賽開轟，25日敲超前比數2分砲，單場3安2打點，率隊以4比2擊敗統一獅隊，也獲選單場最有價值球員（MVP）。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月25日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北25日電）中職味全龍隊野手吉力吉撈．鞏冠歸隊後手感佳，連2場出賽開轟，今天敲超前比數2分砲，單場3安2打點，率隊以4比2擊敗統一獅隊，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

中華職棒味全龍隊今天繼續在台南棒球場與統一獅隊交手，獅隊2局有攻勢，潘傑楷率先敲出安打、靠著暴投上到二壘，郭阜林選到四壞保送，林祖傑二壘打送回第1分，再靠著林岱安選到保送、滾地球跑回第2分。

龍隊前3局受制於獅隊先發投手克維斯壓制、沒能敲出安打，直到4局吉力吉撈．鞏冠敲出團隊首支安打；龍隊5局2人出局後靠著接連四壞報送、李凱威三壘打，一棒送回2分扳平比數，吉力吉撈．鞏冠開轟，2分砲幫助球隊超前比分。

龍隊打者吉力吉撈．鞏冠7月因為左膝十字韌帶稍微拉傷下二軍，8月中歸隊首戰就開轟，9月初又因為確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）休息一陣子，昨天歸隊第2戰開轟，今天延續好手感，單場3安、貢獻2分打點，個人本季第9轟出爐。

龍隊先發投手鋼龍今天用113球投6局，僅被敲出4支安打，投出5次三振、4次保送，失掉2分責失分，優質先發拿下個人本季第11勝。（編輯：張雅淨）1110925