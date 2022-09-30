PLG賽季11/5開打 本季將增加週間賽事場次

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（中央社記者龍柏安台北30日電）PLG聯盟今天公布，2022-23賽季將於11月5日（週六）由衛冕軍台北富邦勇士，在主場迎戰新竹街口攻城獅，此外今年例行賽增加30場，為消化賽程也將增加週間賽事。

P. LEAGUE+今天公布新賽季重大期程，除開季與各隊主場開幕時間外，新賽季例行賽預計將至明年5月14日結束，此外新賽季最重大變革，就是例行賽將從上季的90場，增至120場，每支球隊將出賽40場，其中有20場是在主場亮相。

聯盟強調，為確保例行賽不會造成賽季過於冗長，因此新賽季將會有11場比賽安排在週二進行，其中另有1場週一舉行的賽事。

據了解，聯盟在草創時期，就有意逐年增加例行賽場次，也與各隊達成共識，今年除場次增加外，也嘗試在把比賽安排在週二，希望透過這個球季先試試水溫，了解球迷接受程度。

至於眾所矚目的耶誕大戰，12月25日下午先由福爾摩沙台新夢想家，在主場迎戰新北國王，晚上則由桃園領航猿在自家，迎戰衛冕軍勇士。

聯盟也透露，若賽季一切順利如期進行，季後賽預計在例行賽結束後隔週開打，由於牽涉到晉級隊伍的主場安排，因此時間還沒辦法完全底定，而依照規劃，賽季將至6月中左右結束。（編輯：陳政偉）1110930