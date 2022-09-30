吳哲源7局無失分個人本季10連勝 兄弟擊敗龍隊

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中職中信兄弟隊投手吳哲源30日在洲際主場對味全龍隊先發，主投7局無失分、好投壓制，率隊以3比0奪勝、拿下個人本季出賽10連勝，也獲選單場MVP。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月30日

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（中央社記者謝靜雯台北30日電）中職中信兄弟隊投手吳哲源今天對味全龍隊先發，7局無失分、好投壓制，率隊以3比0拿勝、拿下個人本季出賽10連勝，也獲選單場MVP，本土投手單季10連勝、也是隊史紀錄。

中華職棒中信兄弟隊投手吳哲源本季先發、後援兩頭跑，下半季在先發角色投出好成績，上一場先發狀況不理想，23日對樂天桃猿隊先發，投3.2局失7分責失分、無關勝敗，今天找回好感覺。

兄弟今天在主場洲際棒球場迎戰味全龍隊，吳哲源總計用93球投7局，僅被敲出2支安打，投出3次三振、2次四壞保送、無失分，表現亮眼。

兄弟前5局沒有拿下分數，6局靠著岳東華、岳政華接連安打攻占得點圈，再靠著滾地球跑回第1分，7局許基宏跑出三壘打，1人出局後陳文杰二壘打送回球隊第2分，再靠著林書逸安打，替球隊多添1分保險分。

吳哲源優質先發率隊拿勝，拿下個人本季第10勝、出賽10連勝，獲選單場最有價值球員（MVP），單季10連勝為兄弟隊史本土投手新高紀錄，隊史最多連勝紀錄則是2003年橫田久則寫下的13連勝。

吳哲源接受主場MVP訪問時表示，球隊昨天沒能延續連勝紀錄，連勝紀錄中止在9連勝，但大家都很辛苦也很努力，「我們只是往下一個連勝目標邁進。」

吳哲源表示，整季出賽身體難免會有疲勞，賽後都會泡冷熱水、讓身體放鬆、好好睡一覺，他也對球迷喊話，「希望球迷可以進場為我們加油，我們會繼續努力拿下更多連勝。」（編輯：陳政偉）1110930