詹子賢代打再見二壘打 兄弟擊敗龍隊

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（中央社記者謝靜雯台北1日電）中華職棒中信兄弟今天與味全龍隊交手，兄弟9局靠著詹子賢代打再見二壘打，率隊以9比8拿勝，詹子賢也獲選單場最有價值球員。

中華職棒中信兄弟隊洋投泰樂原訂9月24日要先發出賽，但因為跑步時輕微拉傷、跳過一次先發，今天回到一軍先發，在主場洲際棒球場迎戰味全龍隊。

泰樂開賽稍微有狀況，1局上1人出局後連續投出2次四壞保送，再被劉基鴻、林智勝接連敲出安打失掉2分，2局上1人出局後被曾傳昇敲出安打、保送李凱威，隊友守備沒有幫忙，失誤再掉1分。

兄弟2局下追分，許基宏、陳子豪接連選到四壞保送，陳文杰敲出二壘打送回第一分，福來喜敲出滾地球送回1分、靠著野手選擇上壘，岳東華選到保送，岳政華安打送回追平分，江坤宇高飛犧牲打，送回超前分。

兄弟3局下靠著許基宏二壘打開啟攻勢，1人出局後陳文杰選到保送，2人出局後福來喜適時安打，替球隊多添1分保險分；4局2人出局後王威晨敲安、龍隊發生守備失誤，陳子豪、陳文杰接連安打，替球隊再拿2分、拉開領先差距。

龍隊5局追分，吉力吉撈．鞏冠、劉基鴻都敲安，再靠著谷德溫適時安打送回團隊第4分，9局上龍隊再起攻勢，李凱威、吉力吉撈．鞏冠、郭天信、劉基鴻接連安打，加上林智勝高飛犧牲打，一口氣攻下4分、以8比7超前比分。

兄弟9局下靠著陳子豪、陳文杰接連四壞保送，短打推進、福來喜獲得故意四壞保送，詹子賢代打敲出再見二壘打，一棒2分幫助球隊拿下勝利，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

兄弟投手李振昌今天後援投0.2局，沒被敲出安打、無失分，拿下個人本季第2勝。（編輯：張芷瑄）1111001