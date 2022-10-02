黃正琦城市盃撐竿跳摘金 5.35公尺破全國紀錄

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111年新北城市盃全國田徑公開賽公開男子組撐竿跳決賽2日登場，代表屏東縣體發中心出賽的黃正琦繳出5公尺35佳績順利摘金，也改寫了全國紀錄。（中華民國田徑協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年10月2日

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（中央社記者黃巧雯新北2日電）台灣撐竿跳好手黃正琦今天在新北城市盃全國田徑公開賽公開男子組撐竿跳決賽繳出5.35公尺摘金，且改寫謝佳翰在2013年所締造的全國紀錄5.32公尺，並達到杭州亞運參賽標準。

19歲黃正琦來自屏東縣長治國中、陸興高中，去年在全國運動會以5.15公尺拿下金牌，這次代表屏東體發中心參加在新北市板橋第一運動場舉行的111年新北城市盃全國田徑公開賽，再度改寫個人最佳成績，且刷新謝佳翰在2013年4月全國大專校院運動會締造的5.32公尺全國紀錄。

黃正琦今天在城市盃公開男子組撐竿跳決賽，挑戰4.7公尺、4.9公尺、5.12公尺均一次試跳就成功，接著上調至5.35公尺，儘管首次試跳失敗，但在第2次過關。

巧合的是，黃正琦去年新北城市盃全國田徑公開賽繳出個人最佳5.20公尺成績，今天在同一個場地將個人和全國紀錄推向新高，並達到杭州亞洲運動會參賽標準。

中華民國田徑協會表示，理事長葉政彥將頒發獎金新台幣4萬元給黃正琦，教練葉健銘也有獎金2萬元，以示鼓勵。（編輯：管中維）1111002