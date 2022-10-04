張育成關鍵夾殺 助紅襪1分險勝前東家光芒

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旅美棒球好手張育成3日替補上陣，比賽尾聲參與一次關鍵夾殺，在本壘前驚險解決代表追平分的跑者。（圖取自twitter.com/YutheSouljaBoy）

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（中央社記者尹俊傑紐約3日專電）旅美棒球好手張育成今天替補上陣，比賽尾聲參與一次關鍵夾殺，在本壘前驚險解決代表追平分的跑者，助波士頓紅襪以4比3逆轉擊敗前東家坦帕灣光芒隊，止住3連敗。

張育成此役未先發，9局上在紅襪1分領先時登場鎮守游擊。一人出局後，光芒打者佛朗哥（Wander Franco）擊出中外野差點形成場內全壘打的深遠飛球，順利進占三壘。

紅襪三壘手德佛斯（Rafael Devers）隨後接住光芒下一棒打者擊出的滾地球，與捕手麥蓋爾（Reese McGuire）在本壘和三壘間製造夾殺。張育成接著參與，接球後奮力追逐衝向本壘的佛朗哥，千鈞一髮之際向前撲用手套碰觸佛朗哥臀部，在本壘前完成觸殺動作。

紅襪終結者巴恩斯（Matt Barnes）以內野滾地球抓到最後一個出局數，助球隊1分險勝來訪的光芒。

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）賽後表示，那次夾殺德佛斯處理得當、張育成及時參與解決跑者，巴恩斯最終在球數絕對落後情況下誘使打者出棒形成滾地球，很高興球員合力守住勝利。

27歲的張育成本季先後遭克里夫蘭守護者、匹茲堡海盜、坦帕灣光芒隊指定讓渡（DFA），9月中旬加盟紅襪。此役是他改披紅襪戰袍後首次面對前東家，全場沒有打擊機會，而是以守備替球隊建功。

光芒比賽前半一路領先，首局靠佛朗哥的陽春砲取分，4局上馬格（Manuel Margot）補上一發飛到場外的2分砲。紅襪6局下反攻，阿洛尤（Christian Arroyo）與赫南德茲（Enrique Hernandez）把握得點圈有人打擊機會先後敲出二壘安打，替球隊扳平比數。

德佛斯7局下在一人出局、三壘有人時擊出高飛犧牲打，送回致勝分。

紅襪戰績在美國聯盟東區墊底，無緣季後賽。但本季最後一個系列賽沒有鬆懈，賞給以外卡殺進季後賽的光芒3連敗。兩隊本季對戰，紅襪以5勝12敗落居下風，明後兩天將在芬威球場打最後兩場例行賽。（編輯：郭中翰）1111004