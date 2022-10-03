釀酒人延長賽吞敗助攻 教士輸球仍獲外卡進季後賽

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（中央社聖地牙哥2日綜合外電報導）MLB教士今天1比2不敵白襪，但因釀酒人在延長賽後3比4敗給馬林魚，讓教士確定收下國聯外卡，繼2006年後首度於完整球季打進季後賽。

美國職棒大聯盟MLB國家聯盟外卡爭奪戰今天持續上演，聖地牙哥教士主場迎戰芝加哥白襪，與密爾瓦基釀酒人在家卯上邁阿密馬林魚的比賽，對哪隊能搶下國聯外卡、進軍季後賽有關鍵影響。

教士、白襪之戰，兩隊前5局0比0僵持，白襪6局上靠安德魯斯（Elvis Andrus）的陽春砲先馳得點，7上再靠恩格爾（Adam Engel）帶有打點的安打再添保險。

0比2落後的教士，7下才靠金河成（Ha-Seong Kim）的陽春彈突破白襪先發投手林恩（Lance Lynn）的壓制，可惜之後未再拿下分數，最終以1比2輸給白襪。賽後教士戰績82勝72敗，想在今天闖進季後賽，得視另一地釀酒人、馬林魚一役的戰果而定。

釀酒人與馬林魚在今天比賽的前6局以0比0僵持，馬林魚7局上半靠柏迪克（Peyton Burdick）的安打先馳得點，再利用史托林茲（Jacob Stallings）的犧牲打添得第2分。

釀酒人8下追回1分，9下再靠王寇頓（Kolten Wong）帶有打點的安打扳平戰局，也讓比賽進入延長。

第10局雙方各拿1分，再以3比3戰平後，馬林魚靠洛哈斯（Miguel Rojas）12上的安打拿下超前分，最終以1分之差贏球。 賽後釀酒人戰績變成84勝75敗，讓教士搶下國聯外卡。

這是教士在2006年後，再度於完整球季闖進季後賽，也是隊史第7次、主場派寇球場（Petco Park）2004年啟用以來第4次進到季後賽。而自1998年起，教士就再也沒有闖進世界大賽過了。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1111003