培養規律運動習慣 台灣健康運動聯盟發起挑戰賽

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（中央社記者龍柏安台北5日電）台灣健康運動聯盟今天宣布，將舉辦為期3個月的健康達人挑戰賽，透過每月運動及生理量測天數，並設定階段目標達成獎勵，培養更多人養成規律運動的好習慣。

前國民健康署署長邱淑媞今天應邀出席活動，她表示，台灣國民的平均壽命雖超過80歲，但「不健康餘命」卻長達近9年，意味躺在病床上的時間就超過人生的1成以上。

邱淑媞並以世界衛生組織（WHO）的報告為例，強調每年約有200萬人因缺乏運動而死亡，很多疾病的發生也和缺乏足夠運動有相關性，因此台灣健康運動聯盟希望透過舉辦活動，讓更多人培養出規律運動的習慣，也讓自己活得更健康、更自在。

台灣健康運動聯盟秘書長張東洋表示，這次的健康達人挑戰賽於10月1日啟動，共計有739人參加活動，參與民眾包括文教、仲介業、製造業、科技業、壽險業等不同行業的職場朋友，也有來自社區的民眾。

張東洋透露，他們將參與民眾編成57個群組，每群人數為7至10人，透過相互監督、鼓勵的方式，讓大家一起運動，達成設定的目標。（編輯：張雅淨）1111005