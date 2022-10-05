更多編輯台推薦新聞：
影片／MLB賈吉出生就被拋棄 養父母用心栽培寫巨砲紀錄
運動

影片／MLB賈吉出生就被拋棄 養父母用心栽培寫巨砲紀錄

蘋果受挫 歐洲議會通過2024年底充電接頭統一Type C規格
國際

蘋果受挫 歐洲議會通過2024年底充電接頭統一Type C規格

統一發票111年7-8月中獎清冊 最低花30元停車費抱回千萬
生活

統一發票111年7-8月中獎清冊 最低花30元停車費抱回千萬

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

培養規律運動習慣 台灣健康運動聯盟發起挑戰賽

2022/10/5 16:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北5日電）台灣健康運動聯盟今天宣布，將舉辦為期3個月的健康達人挑戰賽，透過每月運動及生理量測天數，並設定階段目標達成獎勵，培養更多人養成規律運動的好習慣。

前國民健康署署長邱淑媞今天應邀出席活動，她表示，台灣國民的平均壽命雖超過80歲，但「不健康餘命」卻長達近9年，意味躺在病床上的時間就超過人生的1成以上。

邱淑媞並以世界衛生組織（WHO）的報告為例，強調每年約有200萬人因缺乏運動而死亡，很多疾病的發生也和缺乏足夠運動有相關性，因此台灣健康運動聯盟希望透過舉辦活動，讓更多人培養出規律運動的習慣，也讓自己活得更健康、更自在。

台灣健康運動聯盟秘書長張東洋表示，這次的健康達人挑戰賽於10月1日啟動，共計有739人參加活動，參與民眾包括文教、仲介業、製造業、科技業、壽險業等不同行業的職場朋友，也有來自社區的民眾。

張東洋透露，他們將參與民眾編成57個群組，每群人數為7至10人，透過相互監督、鼓勵的方式，讓大家一起運動，達成設定的目標。（編輯：張雅淨）1111005

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族