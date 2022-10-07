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吉力吉撈全壘打數追上林立 葉總：20轟非不可能

2022/10/7 22:11
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（中央社記者謝靜雯台北7日電）中職味全龍隊野手吉力吉撈．鞏冠手感火燙，今天敲出個人本季第13轟，全壘打數追上樂天桃猿隊林立，近10戰敲6轟。總教練葉君璋說，若保持目前狀況，挑戰單季20轟不是不可能。

中華職棒味全龍隊在天母棒球場迎戰樂天桃猿隊，吉力吉撈．鞏冠5局開轟，6局敲出二壘打，單場5打數敲出2支安打都是長打，貢獻3分打點，個人本季第13轟出爐，賽後全壘打數與林立並列13轟。

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吉力吉撈．鞏冠手感火燙，近10場比賽敲出6轟。被問起接下來還有約10場比賽，有沒有機會挑戰20轟，葉君璋直言：「以我對他的了解，如果他可以保持狀況、好好掌握，不是不可能。」

吉力吉撈．鞏冠9月初因為確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）休息一陣子，歸隊後沒有影響手感，反而越打越火燙。葉君璋表示，有感覺到吉力吉撈．鞏冠打指定打擊時，打擊發揮得比較好，可能蹲捕時重心會放在引導投手，想要做也不一定能做到，專心打指定打擊反而可以有比較好的發揮。（編輯：管中維）1111007

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