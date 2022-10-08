中職打到凌晨0時50分史上最晚 富邦范國宸再見安打氣走統一[影]

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中華職棒7日統一獅與富邦悍將之戰鏖戰11局，范國宸（後）擊出再見安打率領富邦以5比4擊敗統一。（圖取自facebook.com/FubonGuardiansBaseballTeam）

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（中央社網站8日電）中華職棒7日統一獅與富邦悍將之戰鏖戰11局，范國宸擊出再見安打率領富邦以5比4擊敗統一，比賽打到今天凌晨0時50分，是中職第11場跨夜大戰，也創下史上最晚結束時間。

這場比賽在富邦悍將主場新莊球場舉行，一度因雨暫停超過1小時。8局下富邦先靠著戴培峰的高飛犧牲打及辛元旭的安打拿到2分，以4比3超前統一；9局上潘傑楷擊出高飛球越過左外野手莊韋恩頭頂形成二壘安打，將比賽逼進延長。

11局下富邦面對傅于剛的投球接連獲得2次四壞球保送，范國宸在一、二壘有人情況下擊出左外野方向再見安打，富邦以5比4贏球，連2天向統一說「再見」，也讓統一全年戰績落後第3名球隊味全龍達7.5場，拚晉級季後賽更加困難。

富邦悍將對戰統一獅取得6連勝，雙方動用43名選手是中職史上第3多（第6次），紀錄上比賽時間為5小時4分，結束時間凌晨0時50分則是史上最晚，原紀錄同樣發生在新莊球場，2016年4月8日Lamigo桃猿與中信兄弟之戰，打到隔日凌晨0時39分才結束。（編輯：林廷軍）1111008

影片來源：CPBL 中華職棒