吉力吉撈．鞏冠開轟 伍鐸表現不可思議率龍4連勝

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（中央社記者謝靜雯台北7日電）中職味全龍隊吉力吉撈．鞏冠延續好手感，今天敲出個人本季第13轟，龍隊投手伍鐸7局無責失分、優質先發，幫助球隊以6比1拿下近期4連勝，總教練葉君璋直言：「伍鐸表現不可思議」。

中華職棒味全龍隊今天主場天母棒球場迎戰樂天桃猿隊，龍隊先發投手伍鐸展現壓制力，前4局都沒被敲出安打，5局上投出保送、隊友守備失誤，桃猿隊靠著犧牲觸擊、野手選擇跑回1分。

伍鐸前5局都沒有被敲出安打，直到6局2人出局後被林智平敲出安打、無緣挑戰無安打比賽；伍鐸今天總計用93球投7局，被敲出2支安打，投出1次三振、3次四死球保送，失掉1分非責失分，拿下個人本季第6勝，也拿下單場MVP。

龍隊首局就有攻勢，李凱威敲出安打、盜上二壘，1人出局後郭天信內野安打、盜上二壘，劉基鴻適時安打，一棒2分幫助球隊開賽就取得領先。

龍隊5局下再起攻勢，2人出局後吉力吉撈．鞏冠開轟，陽春砲幫助球隊取得3比1領先，郭天信安打、跑出單場第2盜，劉基鴻二壘打，送回球隊第4分。

龍隊6局再添分數，2人出局後蔣少宏敲出安打，李凱威選到四壞保送，吉力吉撈．鞏冠二壘打，再幫球隊送回2分保險分。

味全龍隊9月一度吞下9連敗、戰績不理想，但9月24日止敗後，近10場比賽拿下8勝；總教練葉君璋稱讚伍鐸表現「不可思議」，每次球隊需要他的時候，他都不會讓教練團失望、蠻感謝他的。

伍鐸拿下個人本季第6勝、也是中職生涯第60勝，成為繼勇壯、風神、羅力後，中職史上第4名勝投數達60場的洋投，伍鐸表示，可以跟這些人達到同一個紀錄是榮幸，但個人成績是一部分，希望可以幫助球隊維持現在的熱度、順利打進季後賽。

龍隊今天打桃猿隊先發投手狂威打得順手，葉君璋則表示，之前對戰可以拿下比較多的分數，通常都是狂威自己出狀況，今天打者確實掌握不錯。

吉力吉撈．鞏冠今天單場2安都是長打，貢獻3分打點，全壘打數追上樂天桃猿隊林立、並列全壘打王，劉基鴻也是單場2安3打點。（編輯：張芷瑄）1111007