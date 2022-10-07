布里悍給啟發伍鐸好投 盼年輕球員以自己為榮

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（中央社記者謝靜雯台北7日電）中職味全龍隊洋投伍鐸總在球隊需要時挺身而出，參考隊友布里悍投球策略，今天7局優質先發，率隊以6比1擊敗樂天桃猿隊。龍隊有機會拚季後賽，伍鐸希望龍隊球員以自己為榮。

中華職棒味全龍隊洋投伍鐸先發對樂天桃猿隊，總計用93球投7局，被敲出2支安打，投出1次三振、3次四死球保送，失掉1分非責失分，拿下個人本季第6勝、拿下單場MVP，也是個人中職生涯第60勝。

伍鐸前5局都沒有被桃猿隊敲出安打，直到6局才破功，他表示，桃猿隊沒有一棒是弱者，有觀察隊友布里悍與桃猿隊對戰的策略，學布里悍在不同球數時的配球方式，把球投在好球帶的兩側，用速差擾亂打者，今天收到不錯的成效。

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伍鐸無論在先發、後援，只要球隊需要，他總能挺身而出，他表示，說起來容易，但私下需要付出很多的努力，每天按照課表完成該做的訓練，也有固定的熱身方式，會繼續維持。

龍隊打一軍第2年就有機會挑戰季後賽，伍鐸表示，球季最有趣的一部分就是打入季後賽，他也希望龍隊年輕的球員可以覺得驕傲，能夠打出這樣的成績，不用事事追求完美，只要把平時訓練的內容在比賽中發揮出來，帶著信心、保持這樣的信念拚季後賽。（編輯：管中維）1111007