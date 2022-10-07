世界桌球女團4強缺陣 教練：鄭怡靜傷勢有點嚴重

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台灣桌球女將鄭怡靜在2022世界桌球團體錦標賽帶傷奮戰，打到腰傷復發，雙臂也出狀況，每次上場都吞2顆止痛藥。（鄭佳奇提供）中央社記者龍柏安傳真 111年10月7日

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（中央社記者龍柏安台北7日電）前一天才霸氣關門助台灣女團打進世界桌球團體賽4強，東京奧運混雙銅牌得主鄭怡靜今天卻高掛免戰牌，台灣以0比3不敵中國，賽後教練鄭佳奇無奈說：「鄭怡靜傷勢有點嚴重。」

2022世界桌球團體錦標賽今天在中國成都進行4強賽，台灣派出陳思羽、李昱諄與劉馨尹依序出賽，可惜未能突破尋求5連霸的中國隊封鎖，以0比3吞敗鍍銅。

比賽結束後，鄭佳奇接受訪問時透露，鄭怡靜早在7月底從匈牙利的WTT歐洲系列賽結束後，腰部就有傷勢，這次前往成都小組賽打完第2場羅馬尼亞，腰傷就有復發的前兆。

鄭怡靜說，從小組賽第3場對瑞典開始，每場賽前都得吞下2顆止痛藥才能出賽，防護員則告訴她，因身體張力太大，導致手臂也出狀況，她露出滿是瘀青的雙臂說：「雖然有治療，但還是很痛，而且不太能發力。」

8強賽鄭怡靜對上新加坡打完曾尖，腰傷又有些加劇，即便渾身都是傷，她依舊忍痛打完第5點，並且成功關門，是助台灣隊繼2016年後再次打進4強，「當時我其實也有點擔心，畢竟已經打到第5點了，還是撐著打完。」

鄭怡靜透露，今天上午起床後，感覺身體狀況依舊沒有好轉，如果堅持上場，不但無法幫助隊友，還可能拖累隊友，不如把機會留給其他人，自己也能稍稍喘口氣。

鄭佳奇表示，接下來鄭怡靜將持續接受治療，希望能在10月中於澳門開打的WTT冠軍賽前爭取最大恢復，若傷勢好轉仍會按照計畫出賽。（編輯：張芷瑄）1111007