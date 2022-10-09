MLB費城人淘汰紅雀晉分區系列賽 大都會扳平戰局[影]

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MLB費城人8日扳倒紅雀，在國家聯盟外卡系列賽以橫掃之姿晉級分區系列賽。（圖取自twitter.com/Phillies）

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（中央社紐約8日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB費城人今天扳倒紅雀，在國家聯盟外卡系列賽以橫掃之姿晉級分區系列賽；而今天另一場國聯外卡戰則是看到大都會力克教士，將系列賽推進決勝第3戰。

在費城費城人與聖路易紅雀之戰中，費城人2局上先靠哈波（Bryce Harper）一支陽春全壘打取得1-0領先，5局上舒瓦伯（Kyle Schwarber）的犧牲打送隊友回本壘再拿下第2分，最後就以2比0勝出，在3勝2敗的外卡系列賽以2勝0敗成績晉級。

費城人先發投手諾拉（Aaron Nola）今天主投6.2局，交出6次三振，僅被敲出4安和一個保送。

費城人將在11日的分區系列賽強碰2021世界大賽冠軍亞特蘭大勇士。哈波今天賽後表示，很替隊友高興，「我們期待接下來一輪的挑戰，迫不及待要延續現在的氣勢」。

今天另一場國聯外卡系列賽中，背水一戰的紐約大都會最強球星紛紛拿出看家本領迎戰聖地牙哥教士。

系列賽首戰吞敗的紐約大都會今天5局下先靠阿隆索（Pete Alonso）的陽春砲打破2比2僵局，7局下再一口氣添4分，9局上雖被對手補進1分，大都會終場仍以7比3將系列賽戰績扳平為1勝1敗。

迪格隆（Jacob deGrom）今天繳出6局8K失2分的成績單，他說：「我們只有贏球或回家兩條路。我熱愛在主場投球。大都會球迷很支持我，我不想讓他們失望。」

大都會和教士9日將進行第3戰，勝方將在分區系列賽中面對洛杉磯道奇。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1111009

影片來源：MLB