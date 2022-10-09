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MLB水手驚天逆轉守護者再見轟 雙雙晉級分區系列賽[影]

2022/10/9 12:47（10/9 13:00 更新）
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影片來源：MLB

（中央社紐約8日綜合外電報導）MLB水手與守護者今天雙雙贏得美國聯盟外卡系列賽，晉級分區系列賽。水手從1比8落後絕地大反攻，終場10比9逆轉藍鳥，守護者則靠15局下龔薩雷茲的再見轟，1比0險勝光芒。

法新社報導，美國職棒大聯盟MLB西雅圖水手今天打完5局還以1比8落後，但第6、第8兩局各得4分，這中間多倫多藍鳥只在7局下攻得1分，讓水手追成9比9。

9局上，拉利（Cal Raleigh）靠著二壘安打上壘後，佛瑞澤（Adam Frazier）追加1支二壘打送回拉利，藍鳥9局下反攻無力，終場水手就靠著這1分逆轉。

這場勝利讓水手在三戰兩勝的外卡系列賽以2比0晉級，11日起，他們將和休士頓太空人進行5戰3勝制的分區系列賽。

另1場美聯外卡系列賽，則由克里夫蘭守護者擊敗坦帕灣光芒。

兩隊今天打到14局都還是難分難解，直到15局下守護者菜鳥龔薩雷茲（Oscar Gonzalez）從克魯柏（Corey Kluber）手中敲出全壘打才分出勝負。守護者靠著這支陽春砲1比0贏球，系列賽2比0獲勝，晉級與紐約洋基的分區系列賽。

兩隊今天合計動用16名投手，共交出39次三振。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1111009

影片來源：MLB
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