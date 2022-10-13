更多編輯台推薦新聞：
U23世界盃棒球賽台灣首戰對哥倫比亞 陳宇宏先發
運動

U23世界盃棒球賽台灣首戰對哥倫比亞 陳宇宏先發

拍到雄蜂爭相求偶瞬間 獲野生動物攝影師大賽首獎
國際

拍到雄蜂爭相求偶瞬間 獲野生動物攝影師大賽首獎

機器人藝術家「愛達」登英國國會 談新科技對創意產業影響
科技

機器人藝術家「愛達」登英國國會 談新科技對創意產業影響

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
大巨蛋案 花敬群：北市包庇護航未監督公安
首頁 / 運動

草嶺公路半程馬拉松30日開跑 21k挑戰難度高

2022/10/13 10:52（10/13 11:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
雲林縣政府13日舉辦記者會，宣布30日將舉辦草嶺公路半程馬拉松比賽，組別有3K、10K及21K，其中21K挑戰難度高，縣長張麗善（後排左5）邀請民眾上山吸收芬多精，同時自我挑戰。中央社記者姜宜菁攝 111年10月13日
雲林縣政府13日舉辦記者會，宣布30日將舉辦草嶺公路半程馬拉松比賽，組別有3K、10K及21K，其中21K挑戰難度高，縣長張麗善（後排左5）邀請民眾上山吸收芬多精，同時自我挑戰。中央社記者姜宜菁攝 111年10月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣13日電）雲林縣149甲草嶺公路今年2月開放，雲林縣長張麗善今天宣布，30日舉辦草嶺公路半程馬拉松比賽，組別有3K、10K及21K，其中21K挑戰難度高，邀請民眾上山吸收芬多精，同時自我挑戰。

雲林縣府今天舉辦2022雲林149甲草嶺公路半程馬拉松記者會，張麗善和活動代言人、全國馬拉松半馬紀錄保持者蔣介文等人出席，共同邀請全國跑友30日一起來挑戰，今天中午12時開放免費報名，名額有限。

雲林縣府指出，149甲線草嶺公路1999年921地震中斷23年，今年2月25日恢復通車，帶動古坑華山、樟湖、草嶺的觀光，149甲沿線溪谷地質壯觀、山景秀麗。

蔣介文在記者會上分享跑山路的秘訣，上坡因坡度大可慢慢跑邊欣賞風景，下坡若有體力再加速，但也不要太快，以免摔倒，平路時再衝刺。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

張麗善表示，馬拉松賽分為3K、10K及21K，都從河谷起跑，其中21K因上坡且坡度大、加上連續彎道，挑戰難度達99分，期待全國跑友一起來挑戰，跑友邊跑邊欣賞草嶺美麗的風光，吸收森林中芬多精，感受負離子洗滌。

雲林縣府盼透過一系列體育相關活動安排，鼓勵大家走出戶外，進而提升民眾健康；2022雲林149甲草嶺公路半程馬拉松今天中午12時開放報名，額滿後不再接受報名，亦無現場報名。（編輯：謝雅竹）1111013

張麗善
雲林三校聯合演唱會提前 縣府：結合迎新 雲林嘉縣外傘頂洲管轄權爭議 劉建國：假議題
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族