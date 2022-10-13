草嶺公路半程馬拉松30日開跑 21k挑戰難度高

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雲林縣政府13日舉辦記者會，宣布30日將舉辦草嶺公路半程馬拉松比賽，組別有3K、10K及21K，其中21K挑戰難度高，縣長張麗善（後排左5）邀請民眾上山吸收芬多精，同時自我挑戰。中央社記者姜宜菁攝 111年10月13日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣13日電）雲林縣149甲草嶺公路今年2月開放，雲林縣長張麗善今天宣布，30日舉辦草嶺公路半程馬拉松比賽，組別有3K、10K及21K，其中21K挑戰難度高，邀請民眾上山吸收芬多精，同時自我挑戰。

雲林縣府今天舉辦2022雲林149甲草嶺公路半程馬拉松記者會，張麗善和活動代言人、全國馬拉松半馬紀錄保持者蔣介文等人出席，共同邀請全國跑友30日一起來挑戰，今天中午12時開放免費報名，名額有限。

雲林縣府指出，149甲線草嶺公路1999年921地震中斷23年，今年2月25日恢復通車，帶動古坑華山、樟湖、草嶺的觀光，149甲沿線溪谷地質壯觀、山景秀麗。

蔣介文在記者會上分享跑山路的秘訣，上坡因坡度大可慢慢跑邊欣賞風景，下坡若有體力再加速，但也不要太快，以免摔倒，平路時再衝刺。

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張麗善表示，馬拉松賽分為3K、10K及21K，都從河谷起跑，其中21K因上坡且坡度大、加上連續彎道，挑戰難度達99分，期待全國跑友一起來挑戰，跑友邊跑邊欣賞草嶺美麗的風光，吸收森林中芬多精，感受負離子洗滌。

雲林縣府盼透過一系列體育相關活動安排，鼓勵大家走出戶外，進而提升民眾健康；2022雲林149甲草嶺公路半程馬拉松今天中午12時開放報名，額滿後不再接受報名，亦無現場報名。（編輯：謝雅竹）1111013