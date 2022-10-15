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詹智堯18日引退賽 完成千場出賽告別球員生涯

2022/10/15 12:25（10/15 13:01 更新）
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中職富邦悍將隊表示，18日將為「詹帥」詹智堯（中）舉行引退賽，詹智堯完成生涯第1000場出賽後將告別球員生涯。圖為詹智堯14日出賽畫面。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年10月15日
中職富邦悍將隊表示，18日將為「詹帥」詹智堯（中）舉行引退賽，詹智堯完成生涯第1000場出賽後將告別球員生涯。圖為詹智堯14日出賽畫面。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年10月15日
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（中央社記者謝靜雯台北15日電）中華職業棒球大聯盟富邦悍將隊今天發布新聞稿表示，18日為球員「詹帥」詹智堯舉行引退賽，詹智堯完成生涯第1000場出賽後將告別球員生涯，悍將也將推出相關商品。

39歲的詹智堯從2009年展開中職生涯，帥氣外表及精湛球技讓他有高人氣，新人年起連8年入選中職明星賽；外野防區防守優異，2009年獲選外野金手套，2012年到2015年完成外野金手套四連霸；2012年繳出個人單季最多139支安打、3成29打擊率拿下最佳進步獎。

詹智堯今年球季從樂天桃猿隊轉隊到悍將，擔任球員兼任外野守備教練，傳承經驗給悍將外野手們，也在上半季完成生涯第997場出賽；球季進入尾聲，詹智堯以球員身分重回一軍，14日對戰中信兄弟隊，9局上場代跑，跑回球隊致勝分，完成個人第998場出賽。

悍將表示，詹智堯接下來的比賽也會上場，計劃18日對桃猿比賽完成生涯第1000場出賽，並在當天進行引退儀式，告別14年球員生涯。

悍將為詹智堯設計1000場出賽紀念LOGO，完美結合背號8號與「堯」，並推出引退紀念TEE、紀念球及紀念毛巾等，另與手套廠商合作，復刻詹智堯使用的外野手套，推出限量8組「詹智堯引退紀念手套」，引退賽當天開賣；賽後舉辦引退簽名會，當日於悍將商品部消費滿新台幣3000元即可參加，限額88人。

悍將說，近日天氣不穩，如果詹智堯沒能在18日完成千場出賽，引退賽延後到補賽日進行。（編輯：李明宗）1111015

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