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強化內線 王皓吉回歸SBL台啤

2022/10/17 17:21（10/17 18:16 更新）
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台灣職籃T1聯盟台灣啤酒英熊17日宣布本土球員異動，前鋒王皓吉將回歸超級籃球聯賽（SBL）台灣啤酒，強化台啤籃球隊本土內線陣容。 （台灣啤酒英熊提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年10月17日
台灣職籃T1聯盟台灣啤酒英熊17日宣布本土球員異動，前鋒王皓吉將回歸超級籃球聯賽（SBL）台灣啤酒，強化台啤籃球隊本土內線陣容。 （台灣啤酒英熊提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年10月17日
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（中央社記者黃巧雯台北17日電）台灣職籃T1聯盟台灣啤酒英熊今天宣布本土球員異動，前鋒王皓吉將回歸超級籃球聯賽（SBL）台灣啤酒，強化台啤籃球隊本土內線陣容，幫助年輕球員成長。

33歲的王皓吉2013年參加SBL選秀會，第2輪獲得台啤青睞，8個球季出賽193場，場均3.7分、2.7籃板、0.7助攻，上季轉戰T1聯盟台啤英熊。

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台啤英熊球團今天發布新聞稿表示，王皓吉在英熊首個賽季，受到較多內線洋將及自身傷勢影響，整季僅出賽16場，仍在有限的上場時間中，扮演稱職的本土內線替補4號位（大前鋒），並在三分線外擁有33%命中率。

球團指出，這次球員異動，主要期望王皓吉在SBL單洋將制度下，能有更多發揮空間，並替陣容較為年輕的台啤籃球隊增添經驗值，一起幫助年輕球員成長，平衡SBL、T1聯盟2隊戰力，繼續朝「雙冠軍」目標邁進。（編輯：屈享平）1111017

台啤英熊球團
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