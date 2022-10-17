巴青少U23中繼飆3K 教練克魯茲讚上場會發光

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（中央社記者謝靜雯台中17日電）U23世界盃棒球賽台灣隊投手巴青少今天初登板，中繼投1局飆出3次三振沒失分拿下勝投。巴青少加入代表隊獲不少好評，打擊教練克魯茲眼睛一亮直言：「看他在上場投球會發光！」

U23世界盃棒球賽台灣隊此次陣中僅有2名左投，一個是旅日樂天金鷲隊投手王彥程，另一個是台灣電力成棒隊投手巴青少。

巴青少三級棒球時期不算特別顯眼，升上大學後曾入選成棒培訓隊，雖然最後沒有留在正選名單中，但巴青少受到鼓勵，在培訓隊中看到其他各校的好手，「既然大一就可以入選培訓隊，代表有被肯定、是好的開始。」

巴青少進到大學後在姿勢上有微調，重量訓練、爆發力訓練量都有增加，球速也提升到147公里，場上投出自信，後來加入業餘社會隊強權台灣電力成棒隊。

巴青少入選U23世界盃棒球賽代表隊，陣中不少教練給好評，捕手教練鄭達鴻受訪時主動點名：「我覺得巴青少這次會投得不錯，球質和準度都不錯。」

有小聯盟執教資歷的台灣隊打擊教練克魯茲也給好評，巴青少笑說：「克魯茲跟我說，我走上投手丘投球好像會發光。」

台灣隊今天與南非交手，巴青少4局接手中繼，面對首名打者雖然被敲出二壘打，但連飆3次三振化解危機。他笑說，如果有機會，希望複賽能夠對決韓國隊。（編輯：管中維）1111017