T1台啤英熊年度口號「全綠以赴」 蔣淯安瞄準冠軍

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（中央社記者黃巧雯台北18日電）台灣職籃T1聯盟台灣啤酒英熊主控蔣淯安儘管上季獲得年度MVP殊榮，但球隊無緣冠軍戰，他今天率隊喊出年度口號「全綠以赴」，目標直指冠軍，並瞄準總冠軍戰MVP。

台灣啤酒英熊今天舉辦開季記者會，除了播放第2季年度形象片外，還公布全新主視覺以及2套主戰球衣「經典綠」、「叢林白」。

英熊上季喊出「不留一手」、「再來一冠」等口號，總經理哈孝遠表示，儘管沒拿下T1聯盟首季冠軍，「不過還好，它只是遲到，不是沒到」，他提到，英熊隊日前在跨聯盟邀請賽中以8戰全勝之姿，拿下冠軍，證明英熊本土球員是全台灣最好的。

隊長蔣淯安賽後接受媒體聯訪時表示，上季個人失誤率偏高，新賽季希望降低失誤率，能將團隊帶領更好，目標拿下職籃生涯首座冠軍。

蔣淯安上季獲得年度MVP肯定，但球隊未能闖進冠軍戰，他說，若要在年度MVP和冠軍間選擇，首要目標就是冠軍，「因為冠軍是團體競賽的榮耀」，而他也不諱言，若球隊有拿到冠軍，個人將會瞄準總冠軍戰MVP。

英熊今年透過選秀補進新秀曹薰襄，可望分擔蔣淯安在場上的工作，蔣淯安也大方稱讚，曹薰襄在熱身賽表現不像新秀，「我上季在場上的時間相對較長，薰襄加入後，可以幫助到球隊，也可以幫助到我」。

哈孝遠指出，球隊陣中有9名本土球員，但朱億宗受傷後，本土只剩8人，但他並不擔心，並說：「黃鎮今年熱身賽第一場打得非常好，黃聰翰也把該要有的狀態調整回來，而2號控衛曹薰襄也表現地非常好，看起來本土球員人數和上季差不多，但我們可用之兵更多了。」

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台啤英熊新賽季找來3名洋將分別為希克斯（Stephan Hicks）、哈吉勝（Matt Hodgson）、范姜偉齊（Milenko Veljkovic），3人都已到位，不過哈孝遠表示，目前洋將體能還沒調整到最好，所幸距離球隊新賽季首戰11月12日還有一段時間可以調整。

哈孝遠表示，球隊在跨聯盟交流賽打出信心，「至少熱身賽這2場，真的是本土球員帶著洋將打，這是我們要的，因為我們本土球員真的比較好」，他期待，接下來能繼續發揮團隊防守優勢。（編輯：張芷瑄）1111018