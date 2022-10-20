中信兄弟不敵味全龍 下半季封王再等等

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北20日電）中華職棒中信兄弟今天以5比11不敵味全龍，加上樂天桃猿以4比0擊敗統一獅，兄弟下半季封王魔術數字仍停留在M1，想要封王要再等等。

中信兄弟賽前下半季封王魔術數字為M1，只要晚間在主場台中洲際棒球場擊敗味全龍，或另一地桃園的比賽樂天桃猿未能贏球，兄弟隊都能贏得下半季冠軍。

兄弟隊今天派洋投奧特羅（Andy Otero）先發出戰味全龍，而龍隊則由洋投布里悍（Jake Brigham）應戰，關鍵戰役也吸引1萬1607人進場。

龍隊首局攻下1分後，3局上由吉力吉撈．鞏冠安打開啟球隊攻勢，展開一輪11人次猛攻，單局狂掃8支安打、攻下7分，將比分拉開至8比0，並趁著兄弟隊中繼投手官大元5局上遭遇亂流，龍隊再追加2分。

兄弟隊5局下展開反擊，單局追回5分，包括詹子賢敲出一支清壘二壘安打，但龍隊9局上又添得1分，兄弟隊後續未能逆轉，最終5比11落敗。

龍隊洋投布里悍投5局被敲9安，失5分，但靠著龍隊打線全場狂掃16支安打，摘下勝投，其中郭天信、吉力吉撈．鞏冠都是單場3安猛打賞。

兄弟隊錯失今天自力封王的機會，加上另一地桃猿4比0力退統一，讓兄弟隊下半季封王魔術數字停留在M1。

明天兄弟與味全龍將繼續在台中洲際棒球場交手，兄弟隊若贏球，將能拋出下半季封王彩帶。（編輯：陳彥鈞）1111020