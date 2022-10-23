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PLG瓊斯回鍋富邦勇士 改披2號戰袍

2022/10/23 15:14
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（中央社記者黃巧雯台北23日電）台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+新賽季將在11月開打，富邦勇士今天宣布，洋將瓊斯正式簽約回歸，且已抵達台灣，將與球隊一同拚3連霸，而新賽季也從原本11號改披2號球衣。

富邦勇士新賽季開幕戰將於11月5日在主場台北和平籃球館迎戰新竹街口攻城獅，距離球季開打僅剩不到2週，儘管陣中已有洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev）、辛特力（Michael Singletary）、強森（Chris Johnson），但因塞瑟夫肌肉撕裂傷，趕不上開季歸隊，總教練許晉哲日前就曾透露，不排除再找新洋將。

除了塞瑟夫受傷，富邦勇士陣中中鋒也出現傷兵潮，勇士隊為補強戰力，將目光鎖定上季曾效力球隊的洋將瓊斯（Perry Jones）。

球團今天發布新聞稿表示，休賽季期間積極與瓊斯接洽，可惜最終因時間因素，雙方未能達成共識，不過也未就此否決合作的可能，而考量團隊近期的健康因素，在4號位（大前鋒）、5號位（中鋒）仍有補足的空間，因此再度與瓊斯聯繫上，並順利達成共識。

球團表示，瓊斯今天已抵達台灣，近日將加入球隊訓練，新賽季從原本背號11號改成2號。

對於勇士再度與瓊斯合作，領隊蔡承儒表示，「去年PJ（瓊斯）在季中加入球隊，不但需要在短時間內調整到位，還遇到傷勢問題，但PJ很努力克服困難，也非常融入球隊。」

蔡承儒稱讚，瓊斯擁有很好的個人能力，團隊配合度也非常高，在季後賽更是拿出好表現跟充滿拚勁的態度，並幫助球隊拿下冠軍，「很開心這季能邀請PJ回歸，一起往3連霸的目標邁進」。（編輯：張雅淨）1111023

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