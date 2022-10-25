龍獅激戰12局握手言和 林靖凱單場4安獲選MVP

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中華職棒味全龍隊25日晚間進行本季例行賽最終戰，與統一獅隊交手，7局上，獅隊三壘跑者林焌翰（左）企圖回本壘搶分，遭龍隊捕手蔣少宏（右）觸殺出局。中央社記者趙世勳攝 111年10月25日

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）中華職棒味全龍今天一度以4比1領先，獅隊第8局靠著林靖凱、唐肇廷安打扳平，兩隊鏖戰至延長賽第12局，最終以4比4握手言和，獅隊林靖凱單場4安獲選為MVP。

統一獅洋投羅昂（Logan Ondrusek）22日先發對富邦悍將，僅投2局，比賽就因雨保留，延至26日進行。羅昂僅休息2天，主動請纓上陣，今天在天母棒球場先發對味全龍隊，龍隊則由投手呂詠臻應戰，這也是呂詠臻一軍生涯初次先發。

兩隊第2局都有攻勢，獅隊許哲晏在一、三壘有人時擊出安打帶有1分打點，獅隊以1比0領先。龍隊2局下由林智勝安打開啟球隊攻勢，洋砲谷德溫（Brian Goodwin）掃出二壘安打，送回壘上跑者，扳平比分。

龍隊4局下攻勢再起，單局5支安打和高飛犧牲打，攻下3分，將比分拉開至4比1，獅隊7局上靠著許哲晏二壘安打，追回1分。

面對龍隊第8局換上羅國華登板，獅隊2出局後展開反攻，張肇元敲出生涯首安，隨後姚雨翔獲得觸身球保送，而林靖凱、唐肇廷安打串連，扳成4比4平手。

兩隊鏖戰至延長賽第12局，都未能再添得分數，最終以4比4握手言和，獅隊林靖凱4安打猛打賞，另有1次保送，單場5度上壘，獲選為MVP。

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龍隊投手呂詠臻投5局僅失1分，被敲3安，另有3保送和2次三振，勝投被牛棚搞砸，無關勝敗。龍隊總教練葉君璋賽後接受媒體聯訪時表示，呂詠臻前次登板有點緊張，這次上場感覺已準備好，明年一軍投手又多了一名可用之兵。

談到林智勝敲雙安後提前退場，只能明年再挑戰300轟里程碑，葉君璋指出：「現在就是準備季後賽，每場固定讓林智勝打幾個打數就休息，對他來講應該會比較好。」（編輯：管中維）1111025

中華職棒味全龍隊25日晚間在主場天母棒球場迎戰統一獅隊，龍隊派出投手呂詠臻先發登板，主投5局失1分；比賽6局上半結束時，龍隊暫以4比1領先。中央社記者趙世勳攝 111年10月25日

中華職棒味全龍25日晚間與統一獅隊交手，兩隊終場以4比4握手言和，龍隊林智勝（後中）與獅隊胡金龍（前中背對者）在場內互相擁抱致意。中央社記者趙世勳攝 111年10月25日

中華職棒味全龍隊25日晚間與統一獅隊在天母棒球場交手，龍隊洋砲谷德溫（Brian Goodwin）2局下敲出二壘安打帶1分打點，助隊扳平比數。中央社記者趙世勳攝 111年10月25日

中華職棒味全龍隊25日晚間與統一獅隊在天母棒球場交手，龍隊先發投手呂詠臻（前）主投5局被敲3支安打，失1分自責分，終場兩隊以4比4握手言和。中央社記者趙世勳攝 111年10月25日