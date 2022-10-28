吳東融直言龍隊瘋瘋的不好打 面對季後賽感觸深

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（中央社記者謝靜雯台北28日電）中職季後挑戰賽明天開打，味全龍隊野手吳東融感觸深，分享他2017、2020兩次面對季後賽難忘的心情，「那個動力讓我對總冠軍渴望更強烈」，直言龍隊瘋瘋的、對方壓力會更大。

中華職棒4戰3勝制季後挑戰賽明天開打，中信兄弟為下半季冠軍、保送1勝；味全龍是以劣勢進到季後挑戰賽，隊長吳東融直言，想起2017年效力中信兄弟隊時打季後挑戰賽的感覺。

吳東融表示，2017年對兄弟也算是轉捩點，當時大家都不看好，很多年輕球員沒有打過季後賽，但最後還是一路打進總冠軍賽，是一個很好的經驗。

吳東融拿2017年的例子勉勵龍隊的年輕球員，「對方會比較怕我們，我們是年輕球隊、又瘋瘋的，被我們咬到也不好打」，無論結果如何都會成為職業生涯很棒也很重要的經驗，會讓年輕球員更知道怎麼訓練，想要總冠軍、就必須付出更多。

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2020年兄弟打入總冠軍賽，但吳東融沒有在名單中，他坦言雖然那不是一個這麼好的經驗，但對自己是很重要的點，「那是一個動力，推著我前進，讓我對總冠軍更渴望。」

轉隊到龍隊、今年再度跟著球隊打入季後賽，吳東融身份不同，要以資深球員的身份帶領年輕球員。吳東融表示很開心，也希望球隊有好成績，告訴自己平常心，不去想過去發生什麼事情，「不要給年輕球員或者自己太大壓力、放開來打。」（編輯：屈享平）1111028