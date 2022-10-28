季後挑戰賽龍隊布里悍扛首戰 兄弟德保拉應戰

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中華職棒季後挑戰賽29日將在洲際棒球場開打，味全龍隊預計派出洋將布里悍扛起首戰先發，布里悍直言榮幸，也表示自己個性享受焦點，面對比賽張力越大越亢奮。圖為布里悍111年7月12日出賽畫面。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年10月28日

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（中央社記者謝靜雯台北28日電）中華職棒季後挑戰賽29日開打，味全龍隊派出布里悍扛首戰先發。他今天直言榮幸，也表示自己個性享受焦點，面對比賽張力越大越亢奮，對龍隊打線有信心。中信兄弟由德保拉先發。

中華職棒4戰3勝制季後挑戰賽29日開打，中信兄弟為下半季冠軍、手握1勝，並且有第1、3、4場主場優勢，明天首戰將於台中洲際棒球場開打。

龍隊派出首戰先發投手布里悍，布里悍本季例行賽與兄弟交手，總計5場先發、有1場完投，戰績2勝2敗、對戰防禦率4.25；兄弟派出德保拉先發，德保拉本季與味全交手3場先發都是勝投，對戰防禦率2.22。

龍隊總教練葉君璋接受媒體訪問表示，帶進挑戰賽的3個洋投都一樣，會讓布里悍扛首戰先發也沒有什麼特別的原因，就是剛好輪值、休息的天數，還有布里悍近期的表現穩定。

布里悍表示，龍隊睽違23年闖進季後賽可以扛起首戰先發很榮幸，這是必須要贏的比賽，感謝教練團信任，上場全力以赴，沒有特別的壓力，每一次出賽想法都是全力求勝。

布里悍表示，近期狀況不錯，有幾天的調整和休息，上場把局數拉長、降低失分，讓球隊的打者有更多機會搶分。

布里悍也透露職業生涯大賽的經驗不少，自己屬於張力越大的比賽越亢奮的個性，很享受焦點，兄弟的打線很平均，但龍隊的打線更好，面對高張力的氛圍，比的已經不是技術，而是享受過程，面對大賽也是可以讓球員更升級的好機會。（編輯：管中維）1111028