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中職季後挑戰賽 兄弟、龍隊教頭都點5分大局是關鍵[影]

2022/10/29 21:01（10/29 21:28 更新）
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影片來源：CPBL 中華職棒

（中央社記者謝靜雯台北29日電）中華職棒季後挑戰賽首戰，兄弟靠著德保拉完投9局、打線適時搶分，終場以6比2擊敗味全龍隊、搶下2勝聽牌，兄弟總教練林威助和龍隊總教練葉君璋都點出5分大局是關鍵。

龍隊先發投手布里悍今天2局有狀況，接連被敲安打，讓兄弟單局攻下5分、奠定勝基，兄弟先發投手德保拉9局失2分、優質先發，兄弟終場以6比2拿下勝利，加上下半季冠軍保送的1勝，兄弟率先取得2勝聽牌。

賽後記者會龍隊總教練葉君璋表示，今天先發投手布里悍沒有什麼問題，兄弟確實是比較有經驗的球隊，2局兄弟所有的安打集中，加上龍隊處理界外高飛球有狀況，面對兄弟這樣的強隊，如果遇到類似的狀況，那一局幾乎就定了勝負。

龍隊吞敗，季後挑戰賽處於0勝2敗劣勢，明天將回到主場天母棒球場力拚延續戰線，葉君璋表示，不會特別跟球員說什麼，大家都打了一整年了，知道該怎麼調整，想要打進去總冠軍賽重點不是輸了幾場、而是要贏3場，會鼓勵大家繼續加油。

兄弟總教練林威助表示，今天先發投手德保拉表現很好，積極攻擊好球帶、球速也有出來，專注面對龍隊打者、展現很好的壓制力。

林威助也提到，今天2局打線靠著保送、安打攻勢串聯，可以單局攻下5分、抓到機會，搶分策略成功，也是今天贏球的關鍵。

德保拉好投幫助球隊搶下關鍵勝利，德保拉表示每個打席都做好該做的事情，積極攻擊打者外角，賽前也有跟捕手福來喜做很多討論，可以很快的解決每名打者、收到不錯的效果。（編輯：張芷瑄）1111029

中華職棒季後挑戰賽首戰29日在台中洲際球場開打，中信兄弟洋投德保拉先發登板，完投9局失2分，率隊搶下系列賽首勝。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年10月29日
中華職棒季後挑戰賽首戰29日在台中洲際球場開打，中信兄弟洋投德保拉先發登板，完投9局失2分，率隊搶下系列賽首勝。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年10月29日
影片來源：CPBL 中華職棒
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