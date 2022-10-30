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中職季後挑戰賽龍拚續命 天母有望萬人滿場

2022/10/30 13:28
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（中央社記者謝靜雯台北30日電）中職季後挑戰賽今天在味全龍主場舉行，龍隊昨天吞敗、處於2敗劣勢，依統計先吞2敗隊伍晉級機率低，但龍隊總教練葉君璋直言重點不是輸幾場、而是贏3場。天母今天有望挑戰萬人滿場。

中華職棒季後挑戰賽昨天開打，中信兄弟是下半季冠軍、手中先握1勝。昨天兄弟靠著德保拉9局僅失2分、好投壓制，打線適時串聯搶分，終場以6比2拿下勝利、在4戰3勝制季後挑戰賽率先聽牌。

根據中職歷年季後挑戰賽資料統計，率先取得2勝球隊晉級機率100%，雖然龍隊處於劣勢，但昨天賽後記者會總教練葉君璋表示，想要晉級總冠軍賽重點不是輸幾場、而是要贏3場。

龍隊今天回到主場天母棒球場迎戰兄弟隊，門票已接近完售，今天比賽將是天母棒球場第5場季後挑戰賽，天母曾在2008年時有過季後賽破萬觀眾紀錄，今天有機會再挑戰萬人滿場。

龍隊林智勝昨天敲出二壘打，季後挑戰賽累計4支二壘打、追平聯盟紀錄，有機會再寫紀錄，也可以挑戰聯盟季後挑戰賽最多5支長打紀錄。

龍隊今天派出投手鋼龍，鋼龍本季與兄弟對戰總計9場先發，戰績4勝2敗，對戰防禦率2.63；兄弟今天派出本土投手吳哲源先發搶勝，吳哲源本季與龍對戰4場先發、4場後援，戰績2勝，對戰防禦率3.77。（編輯：屈享平）1111030

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