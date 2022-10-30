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梅花旗棒球賽 開南投打發揮連2年晉4強

2022/10/30 22:30（10/30 23:01 更新）
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梅花旗全國大學棒球錦標賽，開南大學（圖）30日與美和科大交手，開南大學投打發揮，終場以5比2拿勝，連2年晉級4強。（開南大學棒球隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年10月30日
梅花旗全國大學棒球錦標賽，開南大學（圖）30日與美和科大交手，開南大學投打發揮，終場以5比2拿勝，連2年晉級4強。（開南大學棒球隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年10月30日
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（中央社記者謝靜雯台北30日電）梅花旗全國大學棒球錦標賽，開南大學今天與美和科大交手，開南大學投打發揮，以5比2拿勝，連2年晉級4強；南華大學靠著先發左投黃群6.1局無失分壓制，擊敗文化大學晉級4強。

開南大學8強賽與美和科大交手，開南大學先發投手藤木琉悠投4局失2分，顏楷睿、沈家羲依序登板後援，僅讓對手再敲出2支安打，沒有多掉分數，替球隊守住勝利。

開南大學前4局打完1比2落後，5局有攻勢，靠著賴俊適時安打先送回追平分，再靠著暴投跑回超前分，接著失誤、楊皓然三壘打替球隊多添保險分，再靠著高飛犧牲打跑回第5分，順利拿下比賽勝利。

南華大學與文化大學交手，南華大學靠著先發左投黃群6.1局無失分、好投壓制，終場以2比0擊敗勁敵文化大學、晉級4強。

開南大學拿勝晉級4強，明天將與上屆亞軍國立體大交手，力拚冠軍戰門票；南華大學4強將與上屆冠軍台灣體大交手，力拚晉級冠軍戰。（編輯：管中維）1111030

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