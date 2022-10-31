從第一局就一直緊張 林威助稱讚龍隊是難纏對手

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中華職棒季後挑戰賽第3戰，中信兄弟隊31日擊敗味全龍隊、晉級總冠軍賽，總教練林威助表示，龍隊是難纏的對手，「從第一局就一直緊張」，接下來總冠軍賽與樂天桃猿交手、每一戰都戰戰兢兢。圖為打出關鍵安打的江坤宇。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年10月31日

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（中央社記者謝靜雯台中31日電）中職中信兄弟隊今天擊敗味全龍隊搶下關鍵第3戰、晉級總冠軍賽，總教練林威助表示龍隊是難纏的對手，「從第一局就一直緊張」，接下來總冠軍賽與樂天桃猿交手、每一戰都戰戰兢兢。

中華職棒季後挑戰賽第3戰，中信兄弟今天賽前戰績2勝1敗，今天回到主場台中洲際棒球場迎戰味全龍隊，兩隊一度2比2戰成平手，7局下兄弟靠著江坤宇適時安打送回致勝分，呂彥青8局提前上班化解危機，幫助球隊守住1分領先。

兄弟終場以3比2拿下關鍵第3勝、晉級總冠軍賽，將於11月5日起與樂天桃猿隊打7戰4勝制總冠軍賽；兄弟總教練林威助直言龍隊是可敬又難纏的對手，接下來與桃猿隊交手，還是要戰戰兢兢打好每一場球賽。

談起今天比賽拿勝關鍵，林威助表示開賽陳子豪的2分砲是關鍵，先發投手泰樂前2局雖然不太穩定，但後面回穩，與捕手福來喜搭派的節奏越來越好，最重要的還是呂彥青後援危機處理。

呂彥青8局登板穩守不失分退場，林威助被鏡頭捕抓忘情鼓掌，他表示那個情況可以不失分、真的很關鍵，也提到今天從第一局就開始緊張。

季後挑戰賽順利搶下3勝、晉級總冠軍賽，林威助表示明天會讓球員好好休息，後天再開始繼續備戰，一整年打下來每一場比賽當然都會有優缺點，但缺點反省一下就好、還是要往前看。（編輯：李亨山）1111031