入境0+3限制 香港國際欖球賽首日入場人數遜往年

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（中央社台北5日電）相隔兩年再復辦的香港國際七人欖球賽昨天開賽，在海外入境「0+3」限制下，有南非旅客因「黃碼」而無法進場；首天入場約只2.4萬人，現場有大量空位，網友嘲諷「可能觀眾仍在隔離中」。

綜合明報及NOW新聞，因COVID-19疫情而停辦兩年的香港國際七人欖球賽昨天起一連3天在香港大球場舉行。以往賽事吸引大量海外旅客專程赴港看比賽，也帶動了酒吧及餐廳消費。今年賽事被視為疫情後香港重新與世界接軌的國際盛事之一。

在防疫下，大球場入座上限為85%，即約3萬人，昨天首天入場人數只約2.4萬人，往年門票往往售罄。

在香港國際七人欖球賽官方臉書上，有網友上傳了昨天及2018年現場觀眾席的相片作比較，照片顯示昨天觀眾席有大量空位，而2018年觀眾席幾乎滿座。

有網友留言諷刺說，應叫攝影師不要再拍觀眾席、觀眾仍然是黃碼，怎可能進場。有網友說「紅黃綠碼已是國際大笑話」。

香港仍實施海外入境「0+3」，即取消酒店強制隔離，但仍需要3天居家健康監測，期間會獲發「黃碼」，即不可進入指定場所，如進行欖球賽比賽的大球場，以及主題樂園，也不可在餐廳內用，須至「黃碼」轉為「藍碼」後，才能進入上述場所及在餐廳內用。

據報導，有南非旅客專程赴港觀看賽事，但昨天入場前掃抽二維碼「安心出行」，顯示為黃碼而不能進場。該旅客說，購票後沒有人提醒他到港前3天不得進入指定處所，如果早知道，就會早幾天到香港。

他說，昨天早上也曾到主題樂園，同樣因黃碼而被拒進入，他形容「這是非常差，我們在南非甚至不用再戴口罩」，也令他非常失望。

香港01報導，因今年國際欖球賽只賣出約2.6萬張門票，所以全港學校約6000個參與導賞團的學生獲安排到現場感受氣氛。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1111105