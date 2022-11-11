旅美投手張弘稜返母校訓練營指導 學弟問長高方法

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

「2022柏釧BE HEROES棒球訓練營」11日安排校園回饋活動，旅美投手張弘稜（左）重回母校訓練場地、八卦山棒球場指導學弟，學弟們也在座談會上詢問身高193公分的張弘稜長高方法。（展逸國際提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年11月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北11日電）旅美投手張弘稜今天出席棒球訓練營校園回饋活動，技術指導外，學弟也詢問他長高方法；張弘稜提到現在硬體和學弟們身材都不錯，勉勵「努力多少、老天就會給你多少。」

「2022柏釧BE HEROES棒球訓練營」今天安排校園回饋活動，由彰化藝中國中部棒球隊畢業學長、富邦悍將投手江國豪，以及旅美匹茲堡海盜隊投手張弘稜重回母校訓練場地、八卦山棒球場指導學弟。

江國豪和張弘稜都提到，現在的硬體環境、設施都比當年更好，很替學弟們開心，約1個小時的練球互動時間，也帶入科學化的訓練方式，提點學弟們留意各項細節，掌握基本功要領。

江國豪連4年投入棒球訓練營回饋活動，21歲的投手張弘稜則是首度參加，他表示來之前很興奮也很期待，過去國中時期彰化很少這類型的訓練營，藉由這次機會，也希望把自己所學傳承給學弟。

技術訓練結束後，也安排座談會分享經驗，學弟們的提問除了如何面臨低潮外，也詢問身高193公分的張弘稜長高方法，張弘稜回覆一定要早睡，多補充營養、健康飲食、避免攝取太多垃圾食物。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

江國豪則提到，現在學弟們的身材都蠻好的，「要懂得把握優勢，多努力、專注然後投入，在棒球路上，只要努力去做，投入在練習裡面，對未來一定幫助很大。」

張弘稜也分享，既然選擇棒球這條路、就不要輕言放棄，現在有這麼好的練習場地，是很幸福的事情，要懂得珍惜，也勉勵學弟們，有不錯的身材和天賦，累積到一定程度、成果一定會激發出來，「多花時間在棒球上，一定會得到成果，只要你努力多少，老天爺一定會給你多少。」（編輯：張芷瑄）1111111